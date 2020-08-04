2020-08-04T07:40:40+03:00
Картина дня в Перми
Ярослав БОГДАНОВСКИЙ

Вторая волна коронавируса в Перми 2020: будет ли осенью по мнению экспертов

По мнению профессора сам термин «вторая волна» не совсем корректен. Фото: из личного архива Ирины ФельдблюмПо мнению профессора сам термин «вторая волна» не совсем корректен. Фото: из личного архива Ирины Фельдблюм

Пермский эпидемиолог Ирина Фельдблюм рассказала о второй волне коронавируса в Перми осенью 2020 года

Пермский Эпидемиолог Ирина Фельдблюм рассказала о второй волне коронавируса в Перми осенью 2020 года

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В прямом эфире радио «Комсомольская правда» в Перми» (96,6 FM) эксперты обсуждали вероятность второй волны коронавируса в Перми осенью 2020 года. - Вообще-то сам термин «вторая волна» не совсем корректен, - считает заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского медицинского университета Ирина Фельдблюм. - Мы все еще продолжаем болеть, вирус по-прежнему активно циркулирует. Идет, как мы говорим, интенсивное «проэпидемичевание» населения, выработка у него иммунитета. Ежедневно регистрируются инфицированные коронавирусом - число обследования остается высоким. Все развивается по классическому сценарию.

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