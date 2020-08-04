Вторая волна коронавируса в Перми 2020: будет ли осенью по мнению экспертов

4 Авг. 2020 2020-08-04T07:40:40+03:00

По мнению профессора сам термин «вторая волна» не совсем корректен. Фото: из личного архива Ирины Фельдблюм

Пермский Эпидемиолог Ирина Фельдблюм рассказала о второй волне коронавируса в Перми осенью 2020 года 00:00 00:00

В прямом эфире радио «Комсомольская правда» в Перми» (96,6 FM) эксперты обсуждали вероятность второй волны коронавируса в Перми осенью 2020 года. - Вообще-то сам термин «вторая волна» не совсем корректен, - считает заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского медицинского университета Ирина Фельдблюм. - Мы все еще продолжаем болеть, вирус по-прежнему активно циркулирует. Идет, как мы говорим, интенсивное «проэпидемичевание» населения, выработка у него иммунитета. Ежедневно регистрируются инфицированные коронавирусом - число обследования остается высоким. Все развивается по классическому сценарию.