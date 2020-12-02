2020-12-02T09:48:15+03:00
Картина дня в Перми
Ярослав БОГДАНОВСКИЙ

С 1 по 13 декабря в России проходит инклюзивная акция «Музей для всех!»

"Территория культуры""Территория культуры"

Для участия в акции свои усилия решили объединить пермские музеи

Музеи-участники проводят мероприятия для посетителей с инвалидностью, их семей, друзей и всех желающих, сообщили в Министерстве культуры Пермского края

00:00
00:00

С 1 по 13 декабря в России проходит инклюзивная акция «Музей для всех!», в рамках которой музеи-участники проводят мероприятия для посетителей с инвалидностью, их семей, друзей и всех желающих, сообщили в Министерстве культуры Пермского края.

Для участия в акции свои усилия решили объединить пермские музеи:

• Пермская государственная художественная галерея

• Музей современного искусства PERMM

• Пермский краеведческий музей

• Исторический парк «Россия – моя история»

• Музей Пермских древностей

• Детский музейный центр

• Музей истории Пермского университета

Акция «Музей для всех!» важна для действительно для каждого жителя нашего края, считает ведущий научный сотрудник Пермской художественной галереи Ольга Гусева.

- Этот год показал, что ситуации бывают абсолютно разные и не всегда мы от этой ситуации зависим. При нынешней ситуации мы не можем приглашать большие группы людей для того, чтобы общаться непосредственно в музее. Конечно, мы рады посетителям. Всегда, а не только в эти две недели, но и во все остальное время. Команда пермских музейщиков решили, что текущая акция будет посвящена не столько проведению конкретных мероприятий, их мы всегда успеем провести, а тому, чтобы рассказать всем о том, как мы работаем с разными категориями посетителей. Появление в нашей стране подобных мероприятий, подобных акций – это колоссальный шаг вперед, потому что в первую очередь мы понимаем, что культурные блага должны быть доступны каждому жителю нашей страны, неважно – в каком он находится состоянии здоровья, настроении.

Подобные мероприятия важны и для обычных посетителей, потому что мы не должны забывать, что все мы разные, нас много. И если музеи хоть чуть чуть могут способствовать тому, чтобы наш город и наша страна становилась такой социально ориентированной, то мы только будем рады этому и будем делать для этого все возможное.

Сотрудники музеев будут рассказывать в онлайн-форматах о том, как они работают с людьми с инвалидностью, какие проекты реализуют, чтобы создать в Перми комфортную среду для людей с особыми потребностями.

Чтобы принять участие в акции, необходимо выложить пост о своём опыте организации доступной среды или проведения мероприятий для людей с инвалидностью в социальных сетях с хештегом #инклюзиядлявсех2020,- рассказали в Министерстве культуры Пермского края.

Скачать передачу [mp3, 8.6 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
29 Сентября 2020 6:06 - 6:09

Картина дня в Перми

Тема: В пермском историческом парке «Россия – моя история» 1 октября открывается мультимедийная версия художественной выставки «Память Поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве»

В студии: Ярослав БОГДАНОВСКИЙ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия (342) 20-75-966+7 (922) 38-86-966
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В Пермском крае выпускники прошлых лет могут подать заявление на участие в ЕГЭ онлайн
«Ночью до -21». Синоптики о погоде на ближайшие дни в Пермском крае
«Опять ковид». В Пермском крае ушел из жизни бывший директор «Уралкалия» Александр Поликша
Группа Райффайзен приглашает на Open API Day 2020
В Пермь поставят 15 трамваев «Львенок»
«15 лет строгого режима». В Пермском крае осудили мужчину, который полгода насиловал свою падчерицу
Райффайзенбанк внедрил речевую аналитику группы ЦРТ для оптимизации дистанционного обслуживания
Пермяки помогли мальчику, у которого внезапно умерли мама и бабушка
«Инициативное бюджетирование востребовано жителями». В следующем году более 150 проектов в 42 территориях реализуют благодаря поддержке Пермского края
В Пермском крае стартовало интернет-голосование за «Спортивную Элиту Прикамья – 2020»
ВТБ предложит клиентам направить кешбэк на инвестиции
«Выкинул тело в воду». В Пермском крае убили 44-летнюю женщину
В Перми пассажирский автобус попал в ДТП
«Азот» соответствует международным и российским стандартам
«Зачем мучить людей». Депутат ЗС Пермского края предложил сделать 31 декабря выходным днем
В Пермском Политехе отказались от проведения госэкзаменов
Сотрудники Правительства Пермского края проведут день приема граждан
«Побит очередной рекорд». В Пермском крае коронавирус выявили у 304 человек
Завершено строительство дома от ПЗСП в микрорайоне Вышка 2
5 декабря в Перми почтут память 156 погибших в клубе «Хромая лошадь»
Более 35 тысяч жителей в 9 регионах Волго-Вятского банка подключились к телемедицине сервиса СберЗдоровье
Пермским врачам одним из первых прислали бесплатные лекарства для лечения коронавируса
В Перми с 19-го этажа выпал мужчина
Пермяков на этой неделе ждут отключения холодной воды