2 Дек. 2020 2020-12-02T09:48:15+03:00

Музеи-участники проводят мероприятия для посетителей с инвалидностью, их семей, друзей и всех желающих, сообщили в Министерстве культуры Пермского края 00:00 00:00

С 1 по 13 декабря в России проходит инклюзивная акция «Музей для всех!», в рамках которой музеи-участники проводят мероприятия для посетителей с инвалидностью, их семей, друзей и всех желающих, сообщили в Министерстве культуры Пермского края.

Для участия в акции свои усилия решили объединить пермские музеи:

• Пермская государственная художественная галерея

• Музей современного искусства PERMM

• Пермский краеведческий музей

• Исторический парк «Россия – моя история»

• Музей Пермских древностей

• Детский музейный центр

• Музей истории Пермского университета

Акция «Музей для всех!» важна для действительно для каждого жителя нашего края, считает ведущий научный сотрудник Пермской художественной галереи Ольга Гусева.

- Этот год показал, что ситуации бывают абсолютно разные и не всегда мы от этой ситуации зависим. При нынешней ситуации мы не можем приглашать большие группы людей для того, чтобы общаться непосредственно в музее. Конечно, мы рады посетителям. Всегда, а не только в эти две недели, но и во все остальное время. Команда пермских музейщиков решили, что текущая акция будет посвящена не столько проведению конкретных мероприятий, их мы всегда успеем провести, а тому, чтобы рассказать всем о том, как мы работаем с разными категориями посетителей. Появление в нашей стране подобных мероприятий, подобных акций – это колоссальный шаг вперед, потому что в первую очередь мы понимаем, что культурные блага должны быть доступны каждому жителю нашей страны, неважно – в каком он находится состоянии здоровья, настроении.

Подобные мероприятия важны и для обычных посетителей, потому что мы не должны забывать, что все мы разные, нас много. И если музеи хоть чуть чуть могут способствовать тому, чтобы наш город и наша страна становилась такой социально ориентированной, то мы только будем рады этому и будем делать для этого все возможное.

Сотрудники музеев будут рассказывать в онлайн-форматах о том, как они работают с людьми с инвалидностью, какие проекты реализуют, чтобы создать в Перми комфортную среду для людей с особыми потребностями.

Чтобы принять участие в акции, необходимо выложить пост о своём опыте организации доступной среды или проведения мероприятий для людей с инвалидностью в социальных сетях с хештегом #инклюзиядлявсех2020,- рассказали в Министерстве культуры Пермского края.