На канале «Культура» состоялся показ фильма «Пойте птицы! Пойте, люди! Пой, земля!» о Василии Каменском

1 Дек. 2020 2020-12-02T09:26:07+03:00

Цикл документальных фильмов «Провинциальные музеи России» придуман известным российским кинорежиссером Аллой Суриковой 00:00 00:00

30 ноября на канале «Культура» состоялся показ фильма «Пойте птицы! Пойте, люди! Пой, земля!» из цикла «Провинциальные музеи России», придуманном известным российским кинорежиссером Аллой Суриковой.

Съемки проводились летом в селе Троица. Лента рассказывает о поэте-футуристе, авиаторе, художнике Василии Каменском и его мемориальном музее, который на протяжении многих лет остается знаковым не только для жителей села Троица, но и любителей поэзии со всей России и зарубежных стран.

У Василия Каменского есть прекрасные воспоминания, они и войдут в основу сценария. Мы снимаем фильмы о музеях — цикл называется «Провинциальные музеи России» — но всегда главными героями становятся люди, которых привлек музей, которые занимаются музеем, наши современники, - отметила режиссер фильма Людмила Некрасова.

Выход фильма о Василии Каменском на экраны федерального телеканала – безусловно важное событие для широкой популяризации наследия пермского поэта –футуриста, отмечает заведующая домом-музеем Каменского Ольга Яркова.

- Я ожидала увидеть интересную историю о человеке, который является моим героем уже 17 лет. И работая в доме-музее Василия Каменского, неунывающего героя-оптимиста, я замечаю, что посещение музея оставляет у людей определенный отклик. Они хотят стать лучше, добрее, наполняются определенным позитивом, энтузиазмом и, одухотворенные, покидают наш музей и мне это нравится. Фильм превзошёл мои ожидания. Очень деликатно рассказана история. И спасибо большое и съемочной группе, и Людмиле Некрасовой. И спасибо большое проекту «Провинциальные музеи России» Аллы Чуриковой. Съёмки фильма проходили когда наш музей готовился к глобальной реставрации, после которой мы откроемся только в сентябре двадцать первого года с обновленной экспозицией. И этот фильм я думаю будет прекрасной памятью об этом музее. И некоей страницей и точкой старта новой истории Василия Каменского.

Цикл документальных фильмов «Провинциальные музеи России» придуман известным российским кинорежиссером Аллой Суриковой и реализуется с 1999 года. Цикл передач знакомит зрителя и с жизнью самых разнообразных уголков России, рассказывает о том, как музей интегрирован в жизнь социума, о подвижниках, которые собирают и хранят национальные культурные ценности, - сообщают в Министерстве культуры Пермского края.