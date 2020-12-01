На канале «Культура» состоялся показ фильма «Пойте птицы! Пойте, люди! Пой, земля!» о Василии Каменском
Лента рассказывает о поэте-футуристе, авиаторе, художнике Василии Каменском
Цикл документальных фильмов «Провинциальные музеи России» придуман известным российским кинорежиссером Аллой Суриковой
30 ноября на канале «Культура» состоялся показ фильма «Пойте птицы! Пойте, люди! Пой, земля!» из цикла «Провинциальные музеи России», придуманном известным российским кинорежиссером Аллой Суриковой.
Съемки проводились летом в селе Троица. Лента рассказывает о поэте-футуристе, авиаторе, художнике Василии Каменском и его мемориальном музее, который на протяжении многих лет остается знаковым не только для жителей села Троица, но и любителей поэзии со всей России и зарубежных стран.
У Василия Каменского есть прекрасные воспоминания, они и войдут в основу сценария. Мы снимаем фильмы о музеях — цикл называется «Провинциальные музеи России» — но всегда главными героями становятся люди, которых привлек музей, которые занимаются музеем, наши современники, - отметила режиссер фильма Людмила Некрасова.
Выход фильма о Василии Каменском на экраны федерального телеканала – безусловно важное событие для широкой популяризации наследия пермского поэта –футуриста, отмечает заведующая домом-музеем Каменского Ольга Яркова.
- Я ожидала увидеть интересную историю о человеке, который является моим героем уже 17 лет. И работая в доме-музее Василия Каменского, неунывающего героя-оптимиста, я замечаю, что посещение музея оставляет у людей определенный отклик. Они хотят стать лучше, добрее, наполняются определенным позитивом, энтузиазмом и, одухотворенные, покидают наш музей и мне это нравится. Фильм превзошёл мои ожидания. Очень деликатно рассказана история. И спасибо большое и съемочной группе, и Людмиле Некрасовой. И спасибо большое проекту «Провинциальные музеи России» Аллы Чуриковой. Съёмки фильма проходили когда наш музей готовился к глобальной реставрации, после которой мы откроемся только в сентябре двадцать первого года с обновленной экспозицией. И этот фильм я думаю будет прекрасной памятью об этом музее. И некоей страницей и точкой старта новой истории Василия Каменского.
Цикл документальных фильмов «Провинциальные музеи России» придуман известным российским кинорежиссером Аллой Суриковой и реализуется с 1999 года. Цикл передач знакомит зрителя и с жизнью самых разнообразных уголков России, рассказывает о том, как музей интегрирован в жизнь социума, о подвижниках, которые собирают и хранят национальные культурные ценности, - сообщают в Министерстве культуры Пермского края.