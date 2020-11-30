30 Нояб. 2020 2020-11-30T10:53:53+03:00

На специально оборудованном пространстве площадью 55 квадратных метров можно будет проводить творческие встречи с читателями, конференции 00:00 00:00

Еще три модельные библиотеки нового поколения появятся в Пермском крае до конца 2020 года.

Поддержку из федерального бюджета в 2020 году получат: Центральная «Кизеловская библиотека», Октябрьская детская библиотека «Октябрьской централизованная библиотечная система», Библиотека № 25 им. Осоргина г. Перми.

Уже второй год на проект по созданию модельных библиотек выделяется дополнительное федеральное финансирование. Среди главных задач нацпроекта – повышение качества жизни и доступности культурных услуг как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах. Равный доступ к информации и знаниям в непосредственной близости от места жительства, новые услуги, высокоскоростной Интернет и различные интеллектуальные способы проведения досуга в комфортном модном пространстве — все это стало реальным благодаря библиотекам нового поколения. Кроме того, в учреждениях созданы все условия для обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья.

В Октябрьском читатели с нетерпением ждут открытия модельной детской библиотеки. Рассказывает директор «Октябрьской централизованной библиотечной системы» Елена Имурзаева.

- Мы с нетерпением ждём, когда обновившийся интерьер оживет и зазвучат в них голоса наших маленьких читателей. Их ждёт встреча с настоящей сказкой. Накануне библиотеке было присвоено имя сказительницы Евдокиии Никитичны Святцевой. Её сказки внесены в реестр нематериального культурного наследия Российской Федерации. И это является своего рода уникальным событием, потомучто нигде на территории Пермского края нет сказительницы такой, как в Октябрьском городском округе. Интерьер кардинально обновится и ребят ждут не только новые книги, а фонд у нас пополнится на четыре с половиной тысячи экземпляров, будет подключение к национальной электронной детской библиотеке, что обеспечит бесплатный доступ к современным отечественным информационным ресурсам. Также ребят ждёт новая современная компьютерная техника. И для самых маленьких – игровой терминал «Медвежонок», который поселится в мастерской сказок и дополнит сказочную атмосферу современным звучанием. Также для посетителей помещения и подъезд адаптированы под людей с ограниченными возможностями здоровья – новый пандус, санузел, приобретено также оборудование для слабовидящих читателей и я надеюсь, что с помощью национального проекта «Культура» библиотека выйдет на совсем новый уровень и всегда будет наполнена нашими читателями.

Также в новой модельной библиотеке в Октябрьском благодаря нацпроекту «Культура» и усилиям Министерства культуры Пермского края появится событийная площадка: на специально оборудованном пространстве площадью 55 квадратных метров можно будет проводить творческие встречи с читателями, конференции. Там же разместится уникальный кукольный театр «Солнышко», который работает на базе библиотеки.