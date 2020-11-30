2020-11-30T10:53:53+03:00
Картина дня в Перми
Ярослав БОГДАНОВСКИЙ

Еще три модельные библиотеки нового поколения появятся в Пермском крае до конца 2020 года

"Территория культуры""Территория культуры"

В Октябрьском читатели с нетерпением ждут открытия модельной детской библиотеки

На специально оборудованном пространстве площадью 55 квадратных метров можно будет проводить творческие встречи с читателями, конференции

00:00
00:00

Еще три модельные библиотеки нового поколения появятся в Пермском крае до конца 2020 года.

Поддержку из федерального бюджета в 2020 году получат: Центральная «Кизеловская библиотека», Октябрьская детская библиотека «Октябрьской централизованная библиотечная система», Библиотека № 25 им. Осоргина г. Перми.

Уже второй год на проект по созданию модельных библиотек выделяется дополнительное федеральное финансирование. Среди главных задач нацпроекта – повышение качества жизни и доступности культурных услуг как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах. Равный доступ к информации и знаниям в непосредственной близости от места жительства, новые услуги, высокоскоростной Интернет и различные интеллектуальные способы проведения досуга в комфортном модном пространстве — все это стало реальным благодаря библиотекам нового поколения. Кроме того, в учреждениях созданы все условия для обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья.

В Октябрьском читатели с нетерпением ждут открытия модельной детской библиотеки. Рассказывает директор «Октябрьской централизованной библиотечной системы» Елена Имурзаева.

- Мы с нетерпением ждём, когда обновившийся интерьер оживет и зазвучат в них голоса наших маленьких читателей. Их ждёт встреча с настоящей сказкой. Накануне библиотеке было присвоено имя сказительницы Евдокиии Никитичны Святцевой. Её сказки внесены в реестр нематериального культурного наследия Российской Федерации. И это является своего рода уникальным событием, потомучто нигде на территории Пермского края нет сказительницы такой, как в Октябрьском городском округе. Интерьер кардинально обновится и ребят ждут не только новые книги, а фонд у нас пополнится на четыре с половиной тысячи экземпляров, будет подключение к национальной электронной детской библиотеке, что обеспечит бесплатный доступ к современным отечественным информационным ресурсам. Также ребят ждёт новая современная компьютерная техника. И для самых маленьких – игровой терминал «Медвежонок», который поселится в мастерской сказок и дополнит сказочную атмосферу современным звучанием. Также для посетителей помещения и подъезд адаптированы под людей с ограниченными возможностями здоровья – новый пандус, санузел, приобретено также оборудование для слабовидящих читателей и я надеюсь, что с помощью национального проекта «Культура» библиотека выйдет на совсем новый уровень и всегда будет наполнена нашими читателями.

Также в новой модельной библиотеке в Октябрьском благодаря нацпроекту «Культура» и усилиям Министерства культуры Пермского края появится событийная площадка: на специально оборудованном пространстве площадью 55 квадратных метров можно будет проводить творческие встречи с читателями, конференции. Там же разместится уникальный кукольный театр «Солнышко», который работает на базе библиотеки.

Скачать передачу [mp3, 9.8 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
29 Сентября 2020 6:06 - 6:09

Картина дня в Перми

Тема: В пермском историческом парке «Россия – моя история» 1 октября открывается мультимедийная версия художественной выставки «Память Поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве»

В студии: Ярослав БОГДАНОВСКИЙ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия (342) 20-75-966+7 (922) 38-86-966
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Пермякам стало удобнее оформлять кредиты и вклады
Пермские музыканты сняли клип в Каменном городе
В Перми за сутки на пожарах погибли мужчина и женщина
Во время прогулок по Прикамью можно узнать о путешествии великого мореплавателя
В Перми собака неделю провела со своим мертвым хозяином
«Т Плюс» обеспечит пароснабжение новой линии производства сырья для противогололедных материалов в Краснокамске
«На тренировке были дети». В Перми бывший подопечный клуба тайского бокса ворвался в здание и распылил баллончик
Пользователи обновленной веб-версии Сбербанк Онлайн уже оценили перемены в интернет-банке
В Перми не будут строить ледовый городок на эспланаде
Пермяки могут внести свои предложения для ТОП-1000 туристических брендов России
Туристы поедут в забытые деревни Пермского края
Райффайзенбанк выдал «Почте России» кредит на 2,6 млрд рублей в рамках госпрограммы цифровой трансформации
В Пермском крае 300 заболевших коронавирусом за сутки
Пермяки возвращаются к тратам