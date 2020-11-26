2020-11-30T10:21:10+03:00
Картина дня в Перми
Ярослав БОГДАНОВСКИЙ

Музыкальную сказку «Летучий корабль» в постановке академического театра «Театр» впервые посетили дети с ограничениями по зрению

"Территория культуры""Территория культуры"

Маленькому «особенному» зрителю очень важно иметь возможность быть приобщённым к культуре

Фактически тифлокомментатор становится «глазами незрячего человека»

00:00
00:00

21 и 22 ноября музыкальную сказку Дамира Салимзянова «Летучий корабль» в постановке академического театра «Театр» впервые посетили дети с ограничениями по зрению: специально для них спектакль сопровождался прямым тифлокомментированием. Это уже четвертая постановка в репертуаре ТТ, адаптированная Пермской краевой библиотекой для слепых при поддержке краевого министерства культуры для людей с нарушениями зрения.

Маленькому «особенному» зрителю очень важно иметь возможность быть приобщённым к культуре, отмечает, специалист Пермской краевой специальной библиотеки для слепых, профессиональный тифлокомментатор Наиля Ибрагимова.

- Тифлокомментирование, что это такое? Это – лаконичное описание предметов, пространства и действа, которые непонятны незрячему человеку. Когда мы смотрим что-либо, мы ведь не задумываемся над тем, как смотрит на это же самое незрячий человек. Для этого достаточно просто закрыть глаза и попробовать посмотреть любимый фильм, или незнакомый фильм с закрытыми глазами. И становится понятно, что да, иногда концептуально важные вещи «вылетают», проходят мимо и человек уже не воспринимает картинку, произведение какое-то как целостное что-то. То есть фактически тифлокомментатор становится «глазами незрячего человека» в момент просмотра фильма, спектакля. В нашем регионе тифлокомментаторы появились в 2018 году, я прошла обучение в институте «Реаком» в Москве, это единственный институт. В этом году для нашего региона был обучен ещё один тифлокомментатор, так что теперь у нас есть всё, чтобы адаптировать культурное пространство региона для людей с нарушениями зрения. Что касается тифлопремьеры – это уже четвертая постановка Театра Театра, которую адаптировали под незрячих людей. И у нас получается два спектакля взрослых адаптировано и два спектакля детских. «летучий корабль» - это второй детский спектакль.

Вообще это стало возможным благодаря сотрудничеству с благотворительным фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». В частности, программа «Особый взгляд», которая как раз и

Следующий спектакль с тифлокомментированием состоится в театре «Театр» 4 декабря. Это будет постановка «Анна Каренина».

Скачать передачу [mp3, 8.4 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
29 Сентября 2020 6:06 - 6:09

Картина дня в Перми

Тема: В пермском историческом парке «Россия – моя история» 1 октября открывается мультимедийная версия художественной выставки «Память Поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве»

В студии: Ярослав БОГДАНОВСКИЙ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия (342) 20-75-966+7 (922) 38-86-966
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Пермякам стало удобнее оформлять кредиты и вклады
Пермские музыканты сняли клип в Каменном городе
В Перми за сутки на пожарах погибли мужчина и женщина
Во время прогулок по Прикамью можно узнать о путешествии великого мореплавателя
В Перми собака неделю провела со своим мертвым хозяином
«Т Плюс» обеспечит пароснабжение новой линии производства сырья для противогололедных материалов в Краснокамске
«На тренировке были дети». В Перми бывший подопечный клуба тайского бокса ворвался в здание и распылил баллончик
Пользователи обновленной веб-версии Сбербанк Онлайн уже оценили перемены в интернет-банке
В Перми не будут строить ледовый городок на эспланаде
Пермяки могут внести свои предложения для ТОП-1000 туристических брендов России
Туристы поедут в забытые деревни Пермского края
Райффайзенбанк выдал «Почте России» кредит на 2,6 млрд рублей в рамках госпрограммы цифровой трансформации
В Пермском крае 300 заболевших коронавирусом за сутки
Пермяки возвращаются к тратам