Музыкальную сказку «Летучий корабль» в постановке академического театра «Театр» впервые посетили дети с ограничениями по зрению

26 Нояб. 2020 2020-11-30T10:21:10+03:00

Фактически тифлокомментатор становится «глазами незрячего человека» 00:00 00:00

21 и 22 ноября музыкальную сказку Дамира Салимзянова «Летучий корабль» в постановке академического театра «Театр» впервые посетили дети с ограничениями по зрению: специально для них спектакль сопровождался прямым тифлокомментированием. Это уже четвертая постановка в репертуаре ТТ, адаптированная Пермской краевой библиотекой для слепых при поддержке краевого министерства культуры для людей с нарушениями зрения.

Маленькому «особенному» зрителю очень важно иметь возможность быть приобщённым к культуре, отмечает, специалист Пермской краевой специальной библиотеки для слепых, профессиональный тифлокомментатор Наиля Ибрагимова.

- Тифлокомментирование, что это такое? Это – лаконичное описание предметов, пространства и действа, которые непонятны незрячему человеку. Когда мы смотрим что-либо, мы ведь не задумываемся над тем, как смотрит на это же самое незрячий человек. Для этого достаточно просто закрыть глаза и попробовать посмотреть любимый фильм, или незнакомый фильм с закрытыми глазами. И становится понятно, что да, иногда концептуально важные вещи «вылетают», проходят мимо и человек уже не воспринимает картинку, произведение какое-то как целостное что-то. То есть фактически тифлокомментатор становится «глазами незрячего человека» в момент просмотра фильма, спектакля. В нашем регионе тифлокомментаторы появились в 2018 году, я прошла обучение в институте «Реаком» в Москве, это единственный институт. В этом году для нашего региона был обучен ещё один тифлокомментатор, так что теперь у нас есть всё, чтобы адаптировать культурное пространство региона для людей с нарушениями зрения. Что касается тифлопремьеры – это уже четвертая постановка Театра Театра, которую адаптировали под незрячих людей. И у нас получается два спектакля взрослых адаптировано и два спектакля детских. «летучий корабль» - это второй детский спектакль.

Вообще это стало возможным благодаря сотрудничеству с благотворительным фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». В частности, программа «Особый взгляд», которая как раз и

Следующий спектакль с тифлокомментированием состоится в театре «Театр» 4 декабря. Это будет постановка «Анна Каренина».