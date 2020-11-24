24 Нояб. 2020 2020-11-27T08:56:47+03:00

Церемония открытия библиотек проходила в режиме телемоста 00:00 00:00

Пермский край активно продолжает модернизацию библиотек в рамках нацпроекта «Культура», в том числе, включаясь своей региональной составляющей. Так, если совсем недавно, в сентябре, открылись три библиотеки по итогам федерального конкурса (в Перми, Лысьве и Красновишерске.), то еще три открылись 20 ноября - за счет регионального бюджета (в Березниках, Соликамске и Лысьве). Особенность этих библиотек в том, что они – детские!

Церемония открытия библиотек проходила в режиме телемоста, что неслучайно – отмечает заместитель министра культуры Пермского края Марина Илюхина.

- Сегодня – день уникальный. Три библиотеки в один день запускают работу в новом формате, называется это «новые модельные библиотеки». Думаю, это словосочетание уже знакомо всем нам. Но здесь есть одно уточнение, немаленькое. Дело в том, что эти три библиотеки, которые открываются за счет краевых средств. У нас когда началась реализация национального проекта «Культура» в прошлом году в Пермском крае благодаря федеральным средствам были открыты две библиотеки, обе в Перми. Это получило широкий резонанс и сильнейший отклик у всех, кто увидел, что теперь библиотека может выглядеть по новому. Это центр притяжения, и можно не просто прийти и получить книгу, но и в принципе провести время, найти себе собеседника, стать более интеллектуальным и получить пищу интеллектуальную, духовную. И соответственно когда мы проанализировали этот опыт, то возникло огромное желание усилить возможности, которые нам дает региональный проект собственными региональными ресурсами. И нашли поддержку этой инициативы у губернатора Пермского края. И соответственно начиная с этого года теперь ежегодно по три библиотеки в результате конкурсного отбора за счёт краевых средств смогут также начинать работу по новому модельному стандарту. Сегодня не каждый субъект может таким событием похвалиться. Мы в единицах.

Ну такой апгрейд. И при том, что очень мощный апгрейд. Потому что раньше библиотека была тем ресурсом, когда была возможность прийти, получить книгу и вернуть обратно. Сегодня всё-таки библиотека – это коммуникационная площадка, возможность познакомиться с новыми технологиями, серфить метки, самому сдать книгу без пользования услугами библиотекарей. Это возможность работать с электронными ресурсами – время идёт вперед. Цифровизация, она даёт о себе знать. И, конечно же, совпадать с этими условиями, этими вызовами это важная задача. И мне очень импонирует, что сегодня именно библиотечное направление очень активно и с большими темпами встало на эту платформу скорости и стремительно развивается.

За 2020 год в Пермском крае появятся еще 3 модельные библиотеки, оборудованные как современные культурные центры для образования и коммуникаций - Кизеловская, Октябрьская и пермская библиотека № 25 им. Михаила Андреевича Осоргина. Пермский край – один из лидеров нацпроекта по направлению «Модельные библиотеки».

Одной из главных задач национального проекта «Культура» является развитие сети муниципальных библиотек, которые становятся новыми интеллектуальными и культурными центрами, предлагают современные технологичные методы работы с информацией. Статистика показывает, что модернизация учреждений культуры позитивно отражается на количестве посетителей