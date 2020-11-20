2020-11-23T13:44:35+03:00
Картина дня в Перми
Ярослав БОГДАНОВСКИЙ

В Прикамье продолжается модернизация библиотек в рамках нацпроекта "Культура"

"Территория культуры""Территория культуры"

За 2020 год в Пермском крае появятся еще 4 модельные библиотеки, оборудованные как современные культурные центры для образования и коммуникаций

Пермский край – один из лидеров нацпроекта по направлению «Модельные библиотеки»

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Пермский край активно продолжает модернизацию библиотек в рамках нацпроекта «Культура», в том числе, включаясь своей региональной составляющей. Так, если совсем недавно, в сентябре, открылись три библиотеки по итогам федерального конкурса (Кизеловская, Октябрьская и пермская библиотека № 25 им. Осоргина), то еще три открываются 20 ноября - за счет регионального бюджета (в Березниках, Соликамске и Лысьве). Особенность этих библиотек в том, что они – детские!

Сегодня в библиотеке номер 3 в Березниках находится на хранении 25000 книг, несколько тысяч читателей обращаются в нее ежегодно. Победа в нацпроекте,безусловно, большая победа для коллектива Березниковской библиотеки номер три и ее читателей, отмечает директор Централизованной библиотечной системы Березников Елена Лобанова.

- Говоря о возможностях новой библиотеки в Березниках и то,чем она будет ценна для жиетелй города, нужно сказать о том, что библиотека нового поколения, а именно так мы называем новые модельные библиотеки, предоставят нашим жителям уникальные условия для полноценного получения информации, общения, интеллектуального досуга, творчества и самореализации. И, безусловно, станет важным фактором повышения качества жизни населения города, что тоже очень важно. Мы планируем проведение культурно-просветительских мероприятий, организацию литературных вечеров, встреч, презентаций, лекций, фестивалей, конкурсов, акций, квестов и многое другое. Большинство мероприятий будут премьерными для этой библиотеки. И,конечно, мы рассчитываем на то, что библиотека номер три станет своеобразной инновационной площадкой, площадкой апробации новых форм библиотечной работы,которые в будущем будут востребованы в деятельности других библиотечных учреждений. Это очень важно, так как именно в этой библиотеке благодаря новому оборудованию и новым технологическим процессам, которые уже вступили в действие, будут возможны самые новые, еще не знакомые нашим специалистам формы работы.

За 2020 год в Пермском крае появятся еще 4 модельные библиотеки, оборудованные как современные культурные центры для образования и коммуникаций. Это позволяет говорить о том, что Пермский край – один из лидеров нацпроекта по направлению «Модельные библиотеки».

Одной из главных задач национального проекта «Культура» является развитие сети муниципальных библиотек, чтобы сделать литературу доступнее для каждого. Статистика показывает, что модернизация учреждений культуры позитивно отражается на количестве посетителей.

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В студии: Ярослав БОГДАНОВСКИЙ
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