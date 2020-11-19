19 Нояб. 2020 2020-11-23T13:44:35+03:00

Благодаря сети Интернет с новой лекцией смогут познакомиться все желающие 00:00 00:00

В Прикамье продолжается лекторий «Тыловые истории эвакуации». Он является составной частью масштабного фестиваля «Спасибо, Пермь!». С начала работы лектория слушатели смогли побывать на лекциях докладчиков из Москвы и Перми: ученых-историков, работников музеев, театральных критиков, краеведов.

19 ноября в 19.00 на сайте open-univer.ru будет выложена запись лекции кандидата исторических наук, главного научного сотрудника Исторического парка «Россия - Моя история» Вероники Козловой , которая расскажет о взаимодействии деятелей культуры Москвы, Ленинграда, Горького, Молотова в годы Великой Отечественной войны.

Во время просмотра лекции слушатели узнают о том, как в тяжёлые военные годы сотрудничество эвакуированных и местных деятелей культуры очень обогатило жизнь города Молотова. Вклад писателей, композиторов, художников, актёров, театральных деятелей в создание культурной атмосферы в городе трудно переоценить. Результатом этой деятельности стало появление Театра Музыкальной Комедии, Театра Сатиры и Интермедии (Театра Миниатюр), проведение Литературных пятниц, широкое движение Смотров художественной самодеятельности и многое другое, рассказала Вероника Козлова.

- Это сотрудничество очень успешно развивалось по всем направлениям. И в театральной деятельности, и среди писателей, и среди художников. Между музейными учреждениями и библиотеками. Поэтому на лекции будет представлена вот такая целостная картина города Молотова, в которую очень органично вписывались эвакуированные деятели культуры и которые эту жизнь, безусловно, обогатили. И лекция является дополнением всех предыдущих лекций, которые проходили в рамках лектория и, может быть, открывает новые, неизвестные страницы на основе архивных документов.

Предстоящая лекция рассчитана на широкую аудиторию – представителей научного сообщества, исследователей, студентов и школьников, жителей города, интересующихся историей края. Запись лекции появится на сайте open-univer.ru 19 ноября в 19.00. Посмотреть лекцию можно будет бесплатно, предварительная регистрация не требуется.

Лекторий проводится в рамках «Пермского открытого университета» при поддержке Министерства культуры Пермского края, организатор - «Центр по реализации проектов в сфере культуры», при участии Пермской государственной художественной галереи.