2020-11-23T13:44:35+03:00
Картина дня в Перми
Ярослав БОГДАНОВСКИЙ

Музей "Пермь -36" совместно с ведущими театральными вузами страны проводит читки пьес в память жертв политических репрессий

"Территория культуры""Территория культуры"

Результатом всей работы этого года станет экранизация моноспектаклей и актерских читок

В этом году студенты училища начали на территории музея-заповедника театральные читки антиромана «Вишера» Варлама Шаламова

00:00
00:00

Музей-заповедник «Пермь-36» совместно с двумя высшими учебными заведениями страны готовит новый межрегиональный проект, посвященный Дню памяти жертв политических репрессий 30 октября.

Его итогом станет документальный фильм и 5 сюжетов, которые появятся в открытом доступе на сайте и социальных ресурсах музея.

Одним из событий проекта уже стала работа «Интонация времени», подготовленная студентами мастерской Заслуженного артиста России, профессора Владимира Драгунова под руководством педагога по сценической речи, профессора Ольги Бойцовой. Это серия работ студентов 4 курса театрального училища им. М.С. Щепкина (г. Москва) по мотивам автобиографического романа Евгении Гинзбург «Крутой маршрут».

Музей-заповедник «Пермь-36» и Щепкинское училище уже не первый год проводят совместные мероприятия. В 2018 году группа студентов под руководством Ольги Бойцовой подготовили и поставили спектакль «Этап» по мотивам романа Александра Солженицына. Тогда же между музеем и училищем в лице ректора, заслуженного деятеля искусств РСФСР, профессора Бориса Николаевича Любимова было подписано соглашение о сотрудничестве. В этом году студенты училища начали на территории музея-заповедника театральные читки антиромана «Вишера» Варлама Шаламова.

Сотрудничество вуза и музея взаимно обогащает оба учреждения культуры, считает профессор Ольга Бойцова.

- Музей Пермь-36 это совершенно уникальное место. Это место скорби, место страшных страниц истории нашей страны, но это и место где в самый раз говорить со студентами, с молодыми людьми о мужестве, человеческом достоинстве, совести, непоколебимой уверенности в праве человека на свободу убеждений. И вся атмосфера музея побуждает нас говорить о людях, которые не потеряли человеческое достоинство, находясь в нечеловеческих, поистине людоедских условиях.

Собственно, посещение музея для молодых ребят – это своего рода крещение русской историей, принятие всех ее грешных, черных страниц. Дает говорить от имени народа, к которому ты,собственно, и принадлежишь. И для будущего актера это очень важный шаг по раскрытию так называемого «кода памяти поколения». Именно так мы назвали совместный с музеем проект. Если разные поколения владеют одним кодом, то есть знанием, тогда у страны есть шанс жить будущим поколениям без людоедства. В рамках этого проекта проходят сейчас актерские читки в музее «Интонации времени», то есть читая, вслушиваемся. Читая художественные произведения авторов, прошедших через ад Большого Террора, стараемся услышать интонацию времени.

13 ноября к читкам главы из антиромана присоединились студенты 4 курса (семь человек) Пермского государственного института культуры (куратор курса – Заслуженный работник культуры РФ Марина Оленева, педагог сценической речи Елизавета Тарасова). Результатом всей работы этого года станет экранизация моноспектаклей и актерских читок.

Скачать передачу [mp3, 9.7 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
29 Сентября 2020 6:06 - 6:09

Картина дня в Перми

Тема: В пермском историческом парке «Россия – моя история» 1 октября открывается мультимедийная версия художественной выставки «Память Поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве»

В студии: Ярослав БОГДАНОВСКИЙ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия (342) 20-75-966+7 (922) 38-86-966
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Пермскую школу №7, где заболели 13 учеников, пришлось дезинфицировать
Александр Гулявцев стал новым генеральным директором хоккейного клуба «Молот-Прикамье»
За сутки в коронавирусных отделениях в Прикамье выписали 198 пациентов, а прибавилось 173
Над Комсомольским проспектом в Перми начали натягивать трамвайные провода
«Снесло весь капот». В Пермском крае произошло лобовое столкновение автомобилей
ВТБ тестирует лицевую идентификацию клиентов в офисах
Райффайзенбанк: 54% жителей крупных городов готовы рассмотреть самозанятость в горизонте пяти лет
«Нашла отца мертвым». В Перми мужчина не выходил на связь несколько дней
«Редкое явление». В Пермском крае на водохранилище образовался зеркальный лед
Школьника из Пермского края, спасшего близняшек на пруду, наградят
В Пермском крае 296 заболевших коронавирусом за сутки
«Девелопмент-Юг» предоставил администрации Перми гарантию исполнения своих обязательств по строительству социальной инфраструктуры в экогороде «Погода»
Три пары пермских фигуристов попали в ТОП-5 российского этапа Гран-при
«Крыша всмятку». В Пермском крае в ДТП пострадали два человека
В Пермь прибыли противовирусные лекарства для лечения коронавируса
Пермяки могут пожаловаться в прокуратуру на отсутствие лекарств в аптеках и больницах
Погода в Пермском крае на ближайшие дни
Топ-5 территорий в Пермском крае, где больше всего заболевших коронавирусом
В Перми прокуратура проверяет школу, где массово заболели дети