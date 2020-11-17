Музей "Пермь -36" совместно с ведущими театральными вузами страны проводит читки пьес в память жертв политических репрессий

17 Нояб. 2020 2020-11-23T13:44:35+03:00

В этом году студенты училища начали на территории музея-заповедника театральные читки антиромана «Вишера» Варлама Шаламова 00:00 00:00

Музей-заповедник «Пермь-36» совместно с двумя высшими учебными заведениями страны готовит новый межрегиональный проект, посвященный Дню памяти жертв политических репрессий 30 октября.

Его итогом станет документальный фильм и 5 сюжетов, которые появятся в открытом доступе на сайте и социальных ресурсах музея.

Одним из событий проекта уже стала работа «Интонация времени», подготовленная студентами мастерской Заслуженного артиста России, профессора Владимира Драгунова под руководством педагога по сценической речи, профессора Ольги Бойцовой. Это серия работ студентов 4 курса театрального училища им. М.С. Щепкина (г. Москва) по мотивам автобиографического романа Евгении Гинзбург «Крутой маршрут».

Музей-заповедник «Пермь-36» и Щепкинское училище уже не первый год проводят совместные мероприятия. В 2018 году группа студентов под руководством Ольги Бойцовой подготовили и поставили спектакль «Этап» по мотивам романа Александра Солженицына. Тогда же между музеем и училищем в лице ректора, заслуженного деятеля искусств РСФСР, профессора Бориса Николаевича Любимова было подписано соглашение о сотрудничестве. В этом году студенты училища начали на территории музея-заповедника театральные читки антиромана «Вишера» Варлама Шаламова.

Сотрудничество вуза и музея взаимно обогащает оба учреждения культуры, считает профессор Ольга Бойцова.

- Музей Пермь-36 это совершенно уникальное место. Это место скорби, место страшных страниц истории нашей страны, но это и место где в самый раз говорить со студентами, с молодыми людьми о мужестве, человеческом достоинстве, совести, непоколебимой уверенности в праве человека на свободу убеждений. И вся атмосфера музея побуждает нас говорить о людях, которые не потеряли человеческое достоинство, находясь в нечеловеческих, поистине людоедских условиях.

Собственно, посещение музея для молодых ребят – это своего рода крещение русской историей, принятие всех ее грешных, черных страниц. Дает говорить от имени народа, к которому ты,собственно, и принадлежишь. И для будущего актера это очень важный шаг по раскрытию так называемого «кода памяти поколения». Именно так мы назвали совместный с музеем проект. Если разные поколения владеют одним кодом, то есть знанием, тогда у страны есть шанс жить будущим поколениям без людоедства. В рамках этого проекта проходят сейчас актерские читки в музее «Интонации времени», то есть читая, вслушиваемся. Читая художественные произведения авторов, прошедших через ад Большого Террора, стараемся услышать интонацию времени.

13 ноября к читкам главы из антиромана присоединились студенты 4 курса (семь человек) Пермского государственного института культуры (куратор курса – Заслуженный работник культуры РФ Марина Оленева, педагог сценической речи Елизавета Тарасова). Результатом всей работы этого года станет экранизация моноспектаклей и актерских читок.