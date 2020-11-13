2020-11-13T11:02:16+03:00
Картина дня в Перми
Ярослав БОГДАНОВСКИЙ

14 ноября в Перми стартует долгожданное событие - X международный фестиваль Дениса Мацуева

"Территория культуры""Территория культуры"

Фестиваль откроется сольным концертом выдающегося пианиста современности Дениса Мацуева

Все концерты фестиваля будут транслироваться в 20 филиалов виртуальных концертных залов

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14 ноября в Перми стартует долгожданное событие - X международный фестиваль Дениса Мацуева.

Фестиваль откроется сольным концертом выдающегося пианиста современности Дениса Мацуева. Его имя неразрывно связано с традициями легендарной русской фортепианной школы, новаторством творческих концепций и глубиной художественных интерпретаций. «Виртуоз в традиции Гилельса, Рихтера и Горовица» - по мнению одной из наиболее авторитетных газет США «Лос-Анджелес таймс». Он выступает на самых престижных концертных площадках мира в качестве камерного исполнителя, с сольными концертами и с оркестрами под управлением лучших дирижеров нашего времени.

Все концерты фестиваля будут транслироваться в 20 филиалов виртуальных концертных залов, благодаря чему их смогут увидеть жители малых территорий Прикамья. Все трансляции будут бесплатными. Трансляции сольного концерта с нетерпением ждут в Чайковском виртуальном концертном зале.

Трансляции знаковых мероприятий позволяют во многом устранить «территориальное культурное неравенство», отмечает директор «Чайковского историко-художественный музея» Раиса Романова.

- Виртуальный концертный зал позволяет присутствовать на концертах, которые транслируются не только из Большого зала Пермской филармонии, мы,например, в этом году уже посмотрели концерт из зала Московской консерватории. Я думаю, что люди, которые сегодня не могут выехать, не могут погрузиться вот в эту атмосферу настоящей класической музыки, всегда будут здесь, в залах нашего музея присутствовать на этих концертах.

Виртуальный концертный зал открылся первый в нашем Чайковском городском округе. Мы приняли участие в прошлом году в конкурсе проектов «Цифровая культура» и стали победителями и в этом году шла работа в первом полугодии по подготовке этого зала: произведен ремонт этого зала,в котором проводятся концерты. И третьего сентября состоялось торжественное открытие этих залов. Одновременно они открывались во всех городах Пермского края, которые победили в конкурсе проектов «Цифровая культура». Третий месяц мы работаем с виртуальным концертным залом, зал востребован. Люди этой новинкой интересуются, они приходят на концерты, есть те,кто постоянно приходит.

Сеть виртуальных залов будет расширяться и дальше. Как сообщают в министерстве культуры Пермского края, если в прошлом году появились три зала (в Краснокамске, Чермозе и Добрянке - федеральная субсидия составила 12 млн руб), то к 2022 году еще 8 новых залов откроются в Чердыни, Оханске, Кудымкаре, Усолье, Гремячинске, Нытве, Горнозаводске и Верещагино. Всего за 2019 год в 20 виртуальных концертных залах филармонии состоялось более 500 трансляций, которые посетили 21 тысяча зрителей.

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Картина дня в Перми

Тема: В пермском историческом парке «Россия – моя история» 1 октября открывается мультимедийная версия художественной выставки «Память Поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве»

В студии: Ярослав БОГДАНОВСКИЙ
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