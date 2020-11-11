2020-11-13T10:52:44+03:00
Картина дня в Перми
Ярослав БОГДАНОВСКИЙ

Пермские деятели культуры и культурные учреждения по всему краю выступили с поддержкой врачей

"Территория культуры""Территория культуры"

В рамках акции #СпасибоВрачам медики получат бесплатные флаеры от 19 театров и концертных организаций Пермского края

В Прикамье проходит акция #СпасибоВрачам

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Пермские деятели культуры и культурные учреждения по всему краю выступили с поддержкой врачей. В рамках акции #СпасибоВрачам медики получат бесплатные флаеры от 19 театров и концертных организаций Пермского края. Флаеры можно обменять на входной билет на событие из репертуара до конца 2021 года.

В рамках акции #СпасибоВрачам медики получат бесплатные флаеры от 19 театров и концертных организаций Пермского края. Флаеры можно обменять на входной билет на событие из репертуара до конца 2021 года. Акцию поддержат Пермский театр оперы и балета, Пермский академический Театр-Театр, Пермская краевая филармония, Пермский театр юного зрителя, Пермский театр «У моста», Пермский театр кукол, театр «Балет Евгения Панфилова», Городское концертное объединение Перми, Академический хор «Млада», Пермский губернский оркестр, в регионе - Театр юного зрителя в Кунгуре, Чайковский театр драмы и комедии, Березниковский драматический театр, Молодежная студия-театр «Доминанта» в Губахе, Лысьвенский театр драмы имени А.А.Савина, Березниковский драмтеатр «Бенефис», Коми-Пермяцкий национальный драмтеатр, Ансамбль песни и танца народов Урала «Прикамье» в Добрянке и Ординский духовой оркестр.

Пермский краеведческий музей, используя материалы из собственных фондов, фондов Пермского государственного архива социально-политической истории, а также современные снимки, подготовил специальный выставочный проект - «Спасая жизни. 1941-1945. 2020», посвящённый подвигу медицинских работников в тылу и на фронте в годы войны, и сегодня в условиях пандемии. Уже 2 ноября проект будет представлен в формате уличной выставки и разместится в нескольких районах Перми – на Набережной, в сквере Миндовского, у гостиницы «Урал» и в других.

К этой акции подключились и библиотеки. Так, краевая библиотека имени Горького предлагает медицинским работникам города Перми и края воспользоваться услугами базы данных «ЛитРес: Библиотека», чтобы иметь возможность читать любые книги в свободное время. При напряженном графике работы медиков им, конечно же, нужны минуты отдыха, когда они могут в том числе почитать то, что им по душе, рассказала заведующая отделом краевой универсальной библиотеки им. Горького Наталия Тимофеева.

- Уже сегодня, на сегодняшний день, к нам пошли заказы: люди уже стали подключаться к этой базе и читают. Больше ста человек запросили книги в Горьковской библиотеке. Обращаются не только врачи, сами по своему направленю читают, хотя есть запросы и на профессиональную литературу, это очень важно для того, чтобы повысить свой образовательный уровень. Кроме этого они могут еще и по своим интересам на досуге взять книги. Например, у нас вот современная художественная литература, конечно, по спросу лидирует. Но и научно-популярная литература. О здоровье, о самосовершенствовании, она тоже лидирует в электронном спросе сегодня.

На заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом губернатор Прикамья Дмитрий Махонин неоднократно подчеркивал нарастающую нагрузку на систему здравоохранения региона. «Работа врачей сейчас незаменима, их труд сложно недооценить. Нагрузка на наших врачей сегодня в разы выше, чем весной. Поэтому от жителей Пермского края и себя лично я благодарю наших медиков за их труд, за их бессонные ночи и спасенные жизни!», - отметил губернатор. Выразить поддержку врачам в соцсетях может каждый, добавив хэштег #СпасибоВрачам.

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Картина дня в Перми

Тема: В пермском историческом парке «Россия – моя история» 1 октября открывается мультимедийная версия художественной выставки «Память Поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве»

В студии: Ярослав БОГДАНОВСКИЙ
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