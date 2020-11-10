2020-11-11T10:58:42+03:00
Картина дня в Перми
Ярослав БОГДАНОВСКИЙ

В Перми прошёл XV Международный фестиваль джазовой музыки «Джаз-лихорадка»

"Территория культуры""Территория культуры"

В этом году фестиваль проходил в онлайн режиме

В Перми прошёл XV Международный фестиваль джазовой музыки «Джаз-лихорадка»

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В Перми прошёл XV Международный фестиваль джазовой музыки «Джаз-лихорадка». Зрителей, которых благодаря сети Интернет могло быть практически неограниченное количество, ждал настоящий праздник музыки. Центральные события развернулись в прошедшие выходные. На выступлении московского квартета Олега и Натальи Бутман зрители увидели выступление незаурядной, очень гармоничной и эмоциональной джазовая пары. И партнеры-музыканты на сцене, и слушатели ощутили электрическии ток, искры страсти между этим дуэтом. В этот же вечер на сцену вышел московский коллектив Chertkov jazz band . В составе биг-бэнда музыканты исполнили зажигательную программу «Magic swing» , которая с первых же нот закружила всех в вихре свинга и буги-вуги.

На фестивале также выступил большой джазовый оркестр из Москвы под управлением Петра Востокова . Золотая джазовая лихорадка, время свинга и километровых очередей в танцевальные залы - такую атмосферу воскрешают на своих концертах артисты оркестра. Воссоздавая подлинное звучание музыки того времени, используя оригинальные партитуры и старые инструменты, Оркестр представил своим слушателям уникальные в своем роде программы, посвященные «выдающимся гигантам» оркестрового джаза совершенно разных эпох и направлений.

Особенности фестиваля в этом году – онлайн трансляция – не сказались на качестве игры музыкантов, наоборот, они работали с еще большей отдачей, а «Джаз-лихорадка» всегда востребована у музыкантов, отмечает джазмен Олег Бутман.

- Хорошая публика и то, что фестиваль проходит в этом городе, нас всегда встречают очень тепло, организаторы наши друзья, любят музыку. Поэтому нам всегда приятно приезжать туда, где нас ждут и нас любят.

Все концерты хэдлайнеров фестиваля были бесплатными и состоялись в онлайн формате. Напомним, фестиваль назван в честь самого известного произведения «последнего аристократа джаза», который основал джазовое направление в нашей стране, Генриха Терпиловского, чья жизнь была связана с Прикамьем – он возглавлял оркестр при заводе имени Сталина (нынешние «Пермские моторы»).Фестиваль состоится при поддержке Министерства культуры Пермского края, организатор – ГКБУК «Центр по реализации проектов в сфере культуры».

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Картина дня в Перми

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В студии: Ярослав БОГДАНОВСКИЙ
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