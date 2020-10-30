2020-10-30T09:56:50+03:00
Картина дня в Перми
Ярослав БОГДАНОВСКИЙ

В Прикамье продолжается XV Международный фестиваль джазовой музыки «Джаз-лихорадка»

"Территория культуры""Территория культуры"

Уникальные программы благодаря онлайну доступны для всех в группе фестиваля в социальной сети «ВКонтакте»

Сегодня джаз – это просто музыка, без какого-то политического или экономического подтекста

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В Прикамье продолжается XV Международный фестиваль джазовой музыки «Джаз-лихорадка»

Целых пять концертов – 27, 29, 30 октября и 7 и 8 ноября дарит XV Международный фестиваль джазовой музыки «Джаз-лихорадка». Уникальные программы благодаря онлайну доступны для всех в группе фестиваля в социальной сети «ВКонтакте».

7 и 8 ноября – пройдут дневные и вечерние прямые эфиры в официальной группе фестиваля в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/jazzfever2020. . Эти выступления подарят множество невероятных открытий тем, кто еще только начинает свое знакомство с джазовой музыкой – особенно молодой аудитории. Зрителя ждет качественное исполнение и великолепная техника лучших в своем жанре российских и зарубежных исполнителей. Это уникальная возможность услышать настоящий джаз: свободный, идущий из души, не скованный стандартами. 29 октября состоялись выступления коллективов «Alisia Fitcher» и «Roman Averin project».

«Джаз сегодня, это совсем необязательно «музыка для избранных», - отмечает музыкант Алисия Фитчер.

- Джаз, он очень многогранен. Мы, например, будем играть родственные стили – блюз, рок-н-ролл, фанк. Вот эти стили, мне кажется, доступны для большинства людей. Да и джаз, я считаю, стоит послушать, не все произведения могут быть такими непонятными сложными для восприятия

Сегодня джаз – это просто музыка, без какого-то политического или экономического подтекста, считает лидер коллектива «Roman Averin project» Роман Аверин.

- Никакой политики, даже есть такое явление как «попсовый джаз» с элементами разной музыки.

- А сейчас, в он-лайне выступая, есть ощутимая разница для вас как для музыканта? Одно дело в привычном варианте – зал, сцена. Или онлайн формат никак не влияет на качество приема музыки?

- Когда ты в формате онлайн играешь, ты настраиваешься, ты фантазируешь, ты представляешь публику. И каким бы ни был формат онлайн, в любом случае я очень рад, что в таком формате состоялся фестиваль в силу последних событий. Для меня это все равно праздник и прекрасная возможность поиграть свою любимую музыку.

Напомним, фестиваль назван в честь самого известного произведения «последнего аристократа джаза», который основал джазовое направление в нашей стране, Генриха Терпиловского, чья жизнь была связана с Прикамьем. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Пермского края, организатор – «Центр по реализации проектов в сфере культуры».

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В студии: Ярослав БОГДАНОВСКИЙ
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