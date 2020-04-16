2020-04-16T09:17:35+03:00
Картина дня в Перми
Ярослав БОГДАНОВСКИЙ

«В роддоме сказали, что ребенок умер». Пермячка 17 лет не знала, что ее сын жив

Через 17 лет сын разыскал свою родную маму. Фото: семейный архив.Через 17 лет сын разыскал свою родную маму. Фото: семейный архив.

Парень, который вырос в приемной семье, сам разыскал родную маму.

Спустя семнадцать лет пермяку удалось разыскать свою настоящую маму

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- В восемь лет я узнал, что не родной у мамы, - говорит 17-летний пермяк Данил Поповцев. - Об этом много лет назад мне сказала на улице какая-то незнакомая рыжеволосая женщина. Я возвращался домой с детской площадки, а она схватила меня за плечо и сказала: «Знай, ты из детского дома». Мальчишка прибежал домой в слезах: «Мама, я правда тебе неродной?». Мама Лена успокоила, обняла, долго гладила сына по макушке, а через неделю решила открыть ему правду. Все эти годы парень рос и думал, как узнать, почему биологические родители отказались от него. А недавно ему это удалось.

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30 Марта 2020 6:03 - 6:55

Картина дня в Перми

Тема: «Мы не можем знать, сколько больных на самом деле». Губернатор и другие известные пермяки обратились к горожанам с просьбой оставаться дома

В студии: Андрей МАТЛИН, Ярослав БОГДАНОВСКИЙ
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