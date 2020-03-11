2020-03-11T16:18:03+03:00
Картина дня в Перми
Ярослав БОГДАНОВСКИЙ

«Дезинфицируйте гаджеты и не обнимайтесь». Пермские медики рассказали, как защититься от коронавируса

11 марта в Пермском крае под наблюдением медиков находятся 90 человек, прибывших из неблагополучных по коронавирусу регионов.11 марта в Пермском крае под наблюдением медиков находятся 90 человек, прибывших из неблагополучных по коронавирусу регионов.

11 марта под наблюдением медиков на домашнем карантине находятся 90 пермяков

90 человек сейчас находятся на домашнем карантине по коронавирусу в Пермском крае

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В пермском краевом министерстве здравоохранения официально заявили, что на 11 марта в Пермском крае не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. Сейчас на домашнем карантине находятся 90 человек. Все они вернулись из неблагополучных по коронавирусу регионов, и на протяжении двух недель будут находиться под наблюдением медиков. Вечером 10 марта в Пермь из Москвы прилетел самолет, в котором находились два пассажира, у которых тепловизор зафиксировал повышенную температуру. Специалисты отработали весь необходимый алгоритм мер, прописанных в таких случаях. - У одного из пассажиров кроме температуры были симптомы ОРВИ, но результат анализа на коронавирус оказался отрицательный, - сообщили «КП» в пресс-службе краевого минздрава. – Однако было принято решение госпитализировать его в инфекционное отделение. Второй пассажир с повышенной температурой сейчас находится на домашнем карантине. Сейчас в Прикамье организован межведомственный оперативный штаб по предупреждению возможного распространения коронавируса. В международном аэропорту «Большое Савино» проверяют всех прибывающих из неблагополучных регионов людей с использованием тепловизионного оборудования. Временно ограничен въезд иностранных граждан по туристическим, рабочим и учебным визам с территории стран, в которых были зарегистрированы массовые случаи заболеваний. Медики напоминают, что коронавирус передается воздушно-капельным путем. Также он может распространяться, если прикасаться ко рту, носу или глазам грязными руками.

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