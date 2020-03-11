«Дезинфицируйте гаджеты и не обнимайтесь». Пермские медики рассказали, как защититься от коронавируса

11 Март 2020 2020-03-11T16:18:03+03:00

90 человек сейчас находятся на домашнем карантине по коронавирусу в Пермском крае 00:00 00:00

В пермском краевом министерстве здравоохранения официально заявили, что на 11 марта в Пермском крае не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. Сейчас на домашнем карантине находятся 90 человек. Все они вернулись из неблагополучных по коронавирусу регионов, и на протяжении двух недель будут находиться под наблюдением медиков. Вечером 10 марта в Пермь из Москвы прилетел самолет, в котором находились два пассажира, у которых тепловизор зафиксировал повышенную температуру. Специалисты отработали весь необходимый алгоритм мер, прописанных в таких случаях. - У одного из пассажиров кроме температуры были симптомы ОРВИ, но результат анализа на коронавирус оказался отрицательный, - сообщили «КП» в пресс-службе краевого минздрава. – Однако было принято решение госпитализировать его в инфекционное отделение. Второй пассажир с повышенной температурой сейчас находится на домашнем карантине. Сейчас в Прикамье организован межведомственный оперативный штаб по предупреждению возможного распространения коронавируса. В международном аэропорту «Большое Савино» проверяют всех прибывающих из неблагополучных регионов людей с использованием тепловизионного оборудования. Временно ограничен въезд иностранных граждан по туристическим, рабочим и учебным визам с территории стран, в которых были зарегистрированы массовые случаи заболеваний. Медики напоминают, что коронавирус передается воздушно-капельным путем. Также он может распространяться, если прикасаться ко рту, носу или глазам грязными руками.