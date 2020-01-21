2020-01-21T07:57:41+03:00
Главное - вовремя! Пермь
Ирина АВЕРКИНАЮрий Кищук

Выбирая гостиницу, хостел или мотель всегда нужно думать о своей безопасности!

"Главное - вовремя!""Главное - вовремя!"

О трагедии в печально известной "Карамели", преимуществах и недостатках различных вариантов размещения от гостиницы до хостела, возможных причинах повлекших за собой случившуюся недавно трагедию поговорили в утреннем эфире с экспертом и радиослушателями.

Необходимо ответственнее подходить к мерам обеспечения безопасности жизнедеятельности не только надзорным органам, но и каждому из нас.

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13 Января 2020 6:03 - 6:55

Главное - вовремя! Пермь

Тема: Пермяки встречали новый год в одном из самых дорогих ледовых городков, а екатеринбуржцы победили в пермском турнире ледовых скульптур.

В студии: Ярослав БОГДАНОВСКИЙ, Юрий Кищук
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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