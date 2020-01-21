Выбирая гостиницу, хостел или мотель всегда нужно думать о своей безопасности!
"Главное - вовремя!"
О трагедии в печально известной "Карамели", преимуществах и недостатках различных вариантов размещения от гостиницы до хостела, возможных причинах повлекших за собой случившуюся недавно трагедию поговорили в утреннем эфире с экспертом и радиослушателями.
Необходимо ответственнее подходить к мерам обеспечения безопасности жизнедеятельности не только надзорным органам, но и каждому из нас.
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