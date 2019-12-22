«Пять детей в реанимации». В Березниках десять посетителей кафе отравились газом, которым морили тараканов

22 Дек. 18:02 2019-12-22T18:11:06+03:00

В Березниках десять посетителей кафе отравились газом, которым морили тараканов 00:00 00:00

В субботу, 21 декабря, в Березниках посетители кафе быстрого питания Chicken на ул. Мира, 82 почувствовали себя плохо. В заведении прошла эвакуация. Как сообщили в пресс-центре Краевой больницы им. Вагнера Е.А., люди получили ингаляционное отравление газом, раздражающим верхние дыхательные пути. В результате 10 человек обратились в «скорую помощь», а в больницу были доставлены 5 детей. Их осмотрели педиатр и дежурный врач-реаниматолог, после чего детей направили в реанимацию.