2019-12-22T18:11:06+03:00
Картина дня в Перми
Ярослав БОГДАНОВСКИЙ

«Пять детей в реанимации». В Березниках десять посетителей кафе отравились газом, которым морили тараканов

Люди отравили в Чикене на ул. Мира, 82 в Березниках. Фото: группа ВК "ЧП Березники".Люди отравили в Чикене на ул. Мира, 82 в Березниках. Фото: группа ВК "ЧП Березники".

Насекомых травили в соседней столовой

В Березниках десять посетителей кафе отравились газом, которым морили тараканов

00:00
00:00

В субботу, 21 декабря, в Березниках посетители кафе быстрого питания Chicken на ул. Мира, 82 почувствовали себя плохо. В заведении прошла эвакуация. Как сообщили в пресс-центре Краевой больницы им. Вагнера Е.А., люди получили ингаляционное отравление газом, раздражающим верхние дыхательные пути. В результате 10 человек обратились в «скорую помощь», а в больницу были доставлены 5 детей. Их осмотрели педиатр и дежурный врач-реаниматолог, после чего детей направили в реанимацию.

Скачать передачу [mp3, 2.9 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия (342) 20-75-966+7 (922) 38-86-966
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24