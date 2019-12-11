«Не рыпайся, а то горло вспорю». Пермский бизнесмен впервые рассказал о своем похищении

СЕГОДНЯ 17:20 2019-12-11T17:43:23+03:00

"Мешок на голову, нож к горлу". Подробности похищения бизнесмена в Перми 00:00 00:00

В Перми продолжается судебный процесс по делу о похищении 43-летнего бизнесмена Сергея Ж. Напомним, трое преступников подкараулили мужчину во дворе его дома и, угрожая ножом, увезли в Кунгурский район. Там бизнесмена держали связанным в бане около полутора суток, требуя за его освобождение 12 миллионов. Сергей впервые рассказал, что происходило в те апрельские дни.