"Прятался от коллекторов". Пермяка подозревают в жестоком убийстве жены и трехлетнего ребенка

6 Нояб. 16:16 2019-11-06T16:18:57+03:00

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"Прятался от коллекторов". Пермяка подозревают в жестоком убийстве жены и трёхлетнего ребенка 00:00 00:00

Трагедия произошла в поселке Кормовище Лысьвенского района. В доме, где случился пожар, нашли тела беременной девушки и ее 3-летнего сына. В убийстве подозревают ее супруга. Местные жители говорят, что они прятались от коллекторов - несколько месяцев назад мужчина взял деньги в долг в МФО, но не смог вернуть, а долг за это время вырос. Мы поговорили со знакомыми семьи.