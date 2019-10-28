Погибший в Прикамье пилот легкомоторного самолета перегонял его на «авиатехосмотр»

СЕГОДНЯ 14:34 2019-10-28T14:39:11+03:00

В Перми упал легкомоторный самолет, пилот погиб 00:00 00:00

Субботним утром легкомоторный самолет Cessna 172 поднялся с аэродрома «Нижнее городище» в Частинском районе Пермского края и взял курс на аэропорт «Фролы» в пригороде Перми. За штурвалом сидел опытный пилот - председатель краевой Федерации сверхлегкой авиации, мастер спорта Геннадий Белоглазов. Он собирался перегнать свой личный спортивный самолет для того, чтобы пройти своеобразный авиационный техосмотр. Так что, можно сказать, машина заведомо была в исправном состоянии. Погода была ветреной, но не критически. И ничто не предвещало беды. Но где-то в 11.30 оранжево-белая Cessna исчезла с радаров. Связаться с пилотом также не удавалось. Пропавший самолет искали и в субботу, и в воскресенье - сотрудники МЧС, полиция, волонтеры, охотники, местные жители, а также зять и дочь пилота. Вдоль предполагаемого маршрута полета самолета летал также вертолет Росавиации. Поиски прекращали только с наступлением темноты. И лишь в понедельник удалось разыскать обломки самолета и тело погибшего пилота. Крушение произошло возле деревни Аннинск неподалеку от Кукуштана, уже в Пермском районе. Самолет упал в глухой лет в 150 метрах от дороги на Осу.