2019-09-16T16:12:09+03:00
Картина дня в Перми
Ярослав БОГДАНОВСКИЙ

В Прикамье за смерть роженицы судили врача

Ребенка удалось спасти, он живет с отцом [эксклюзив kp]

В Прикамье за смерть роженицы судили врача

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В отношении врача было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Максимальное наказание - до трех лет лишения свободы. Дело расследовал следственный отдел по городу Березники следственного управления СКР по Пермскому краю. В ходе следствия было установлено, что решение о кесаревом сечении врачи приняли из-за слабой родовой деятельности. Укол – спинномозговая анестезия – был поставлен правильно. Но после него роженица потеряла сознание, у нее резко упало давление и остановилось кровообращение.

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