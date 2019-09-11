2019-09-11T13:56:56+03:00
Картина дня в Перми
Ирина АВЕРКИНА

"Плачет, когда слышит голос мамы и детей". Врачи говорят, что у Ирины Пекарской уже нет шансов вернуться к нормальной жизни

Екатерина ГасперЕкатерина Гаспер

Пострадавшая в "Хромой лошади" десять лет прикована к постели

У пострадавшей в "Хромой лошади" нет шансов встать на ноги

00:00
00:00

10 лет назад в пермском ночном клубе "Хромая лошадь" произошел пожар. Одна из самых тяжелых пострадавших Ирина Пекарская все это время прикована к кровати. Третий год она лежит в паллиативном отделении в Березниках. Ее навещают родственники и волонтеры, приносят необходимые вещи. Медсестры моют и переворачивают с боку на бок. Когда девушка слышит голос мамы по телефону, кричит и плачет. К Ирине приходил батюшка, провел соборование. Медсестры отмечают, что все, что ей сейчас нужно, - это простой человеческий уход.

Скачать передачу [mp3, 1.9 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия (342) 20-75-966+7 (922) 38-86-966
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Посещать детские сады смогут 80 процентов пермских малышей
В пермских садиках появятся группы пребывания с мамой и услуги няни
Пермяков ожидают самые теплые дни этой осени
"Какая прелесть!" Вован из «Реальных пацанов» показал подросшую дочь
В Пермском крае снизилось количество аварий с участием детей
«Помним и скорбим». В Прикамье трагически погиб 8-летний мальчик
В Перми в августе родились 18 пар двойняшек
Житель Прикамья представился женщиной и выманил 56-летнего мужчины деньги
В Перми сетевики призывают управляющие компании подавать заявки на запуск тепла
Пермяков просят стать донорами крови для молодого отца
В Прикамье из реки достали машину с телами девушки и парня
Любовь длиною в жизнь. Влюбленные пенсионеры поженились через 50 лет после знакомства
В ЦВО прокомментировали посадку военного самолета в аэропорту Перми
Житель Прикамья изнасиловал трех несовершеннолетних девочек в Удмуртии
Стало известно, где была пропавшая в Прикамье 15-летняя девочка
В Перми совершил аварийную посадку военный самолет
ПЗСП в партнерстве с компанией «Дедал» начал строительство нового дома на ул. Екатерининская, 177а
Житель Прикамье попался на выращивании конопли
В Пермском крае усилят работу над восстановлением и сохранением лесов
В Прикамье 19-летний парень сломал знакомому ребра
Мошенники рассылают пермякам квитанции от имени налоговой
В Прикамье мужчина на три года отправится за решетку за кражу алкоголя
В лесах Перми пройдет День открытых дверей
Пермяков напугала змея в центре города
В Прикамье на трассе перевернулась фура
В Прикамье рабочий получил 500 тысяч за травму на производстве
В Прикамье 15-летняя девочка, написавшая прощальную смс-ку, найдена живой
В Перми осудили 18 мошенников, обманувших более 200 бизнесменов
В Прикамье волонтеры объявили срочный сбор на поиски 15-летней школьницы