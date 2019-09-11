"Плачет, когда слышит голос мамы и детей". Врачи говорят, что у Ирины Пекарской уже нет шансов вернуться к нормальной жизни

11 Сент. 01:00 2019-09-11T13:56:56+03:00

У пострадавшей в "Хромой лошади" нет шансов встать на ноги 00:00 00:00

10 лет назад в пермском ночном клубе "Хромая лошадь" произошел пожар. Одна из самых тяжелых пострадавших Ирина Пекарская все это время прикована к кровати. Третий год она лежит в паллиативном отделении в Березниках. Ее навещают родственники и волонтеры, приносят необходимые вещи. Медсестры моют и переворачивают с боку на бок. Когда девушка слышит голос мамы по телефону, кричит и плачет. К Ирине приходил батюшка, провел соборование. Медсестры отмечают, что все, что ей сейчас нужно, - это простой человеческий уход.