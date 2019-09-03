2019-09-03T13:09:35+03:00
Картина дня в Перми
Ирина АВЕРКИНА

«Его мама спала на пляже». Русский школьник спас на отдыхе в Турции тонувшего в реке ребенка

Матвей растет добрым парнем и свой героический поступок совершил совсем не ради грамоты. Фото: семейный архив.Матвей растет добрым парнем и свой героический поступок совершил совсем не ради грамоты. Фото: семейный архив.

11-летний Матвей Коляда из Перми бросился в воду и не дал мальчику захлебнуться

В Турции пятиклассник вытащил из воды 4-летнего ребенка, пока его мама спала на пляже

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- Да какой я герой? Так на моем месте поступил бы каждый. И совсем не за грамоты я малыша этого спасал, - скромничает 11-летний пермский школьник Матвей Коляда.

Вместо пляжа решили порыбачить

С 16 по 29 июля пермский пятиклассник Матвей Коляда с мамой и младшим братом Савелием отдыхал в турецком Белеке.

- Мы специально такой отель выбрали, чтобы добираться и до моря можно было с приключениями, - объясняет мама юного героя Инна Коляда. – От отеля до морского пляжа протекает река, по ней минут пять мы плыли на кораблике.

Зная, что в реке водится рыба, мальчики взяли с собой в Турцию удочки. 20 июля вместо похода на пляж братья решили пойти порыбачить. Матвей сел на берегу и закинул удочки, а его 9-летний брат Савелий стал ловить мальковбутылкой. В это время к берегу с морского пляжа, который располагался метрах в 150, прибежали двое мальчишек четырех и семи лет. Малыши стали бегать по берегу и кричать.

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