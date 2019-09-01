"Напали на беременную мамочку!" В Перми бродячие собаки взяли в заложники целый микрорайон

1 Сент. 07:02 2019-09-01T07:11:59+03:00

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Одичавшие псы взяли в заложники целый микрорайон в Перми 00:00 00:00

Мы уже писали о том, что в микрорайоне Вышка 2 в Пермиогромная стая бродячих псов набросилась на 12-летнего школьника и его 18-летнюю сестру. «Их было 6 или 7, - рассказала девушка. - Моему брату они порвали ногу, прежде чем от них удалось отбиться.На той же смой улице Ивана Франко собаки атаковали беременную женщину, которая шла с коляской по тротуару. Один из очевидцев рассказал об этом в эфире телеканала «Рифей».