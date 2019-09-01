2019-09-01T07:11:59+03:00
Картина дня в Перми

"Напали на беременную мамочку!" В Перми бродячие собаки взяли в заложники целый микрорайон

Одичавшие псы становятся похожими на волчьи стаи. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКООдичавшие псы становятся похожими на волчьи стаи. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Стая псов на Вышке 2 атаковала молодую маму с коляской

Одичавшие псы взяли в заложники целый микрорайон в Перми

00:00
00:00

Мы уже писали о том, что в микрорайоне Вышка 2 в Пермиогромная стая бродячих псов набросилась на 12-летнего школьника и его 18-летнюю сестру. «Их было 6 или 7, - рассказала девушка. - Моему брату они порвали ногу, прежде чем от них удалось отбиться.На той же смой улице Ивана Франко собаки атаковали беременную женщину, которая шла с коляской по тротуару. Один из очевидцев рассказал об этом в эфире телеканала «Рифей».

Скачать передачу [mp3, 4.7 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия (342) 20-75-966+7 (922) 38-86-966
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В Прикамье внедорожник сбил лося и съехал в кювет
В День знаний в поселке Щучье Озеро открылась школа-долгострой на 220 учащихся
В Перми эвакуировали торговый центр «Гостиный двор»
«Боялся, что выгонят под дождь». Волонтеры ищут дом породистому коту, которого выбросили на улицу
«Я в ремиссии с 18 лет». Катерина Шпица рассказала о серьезном заболевании
Российские школы могут выиграть гранты на развитие волонтерской деятельности
В Перми прошел фестиваль «Ярмарка спорта»
Специалисты подтвердили необходимость частичной замены лип на Комсомольском проспекте
Неравнодушный пермяк звонком спас 4-летнего ребенка, который стоял у открытого окна
ВТБ начинает продажи ОФЗ-н четвертого выпуска
Трое пермяков обманом завладели квартирой пенсионерки
В микрорайоне Вышка-2 открылся отремонтированный корпус школы №30
Из-за ремонтных работ в районе Чусовского моста ограничат движение
В Прикамье закончились поиски 25-летнего парня
В Прикамье спасли мужчину, который застрял рукой в батарее
«Ртуть вместо духов». Пермяки во время уборки нашли опасное вещество
«Помогите найти». В Прикамье разыскивают 25-летнего парня
В Перми полицейские разыскивают женщину, которая ограбила банкомат