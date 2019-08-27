«Этот хвост надо обрубать резко». Советы психотерапевта, как пермякам бросить курить
По мнению врача, сигарете надо уметь говорить «нет»
Как_бросить_курить_раз_и_навсегда. Советы_психотерапевта
Министерство здравоохранения предложило работодателям бороться с курением сотрудников. Для этого, по мнению чиновников, нужно штрафовать курящих и поощрять некурящих. Ведомство даже рекомендовало придумать систему штрафов в первом случае и бонусов во втором. Будут ли как-то реагировать на эти рекомендации пермские работодатели, пока не известно. Но, как сообщил в эфире радио «Комсомольская правда – Пермь» врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Александр Вайнер, эта мера не принесет желаемого результата.