«Я чуть не умерла от страха». В квартиру многодетных пермяков заполз полутораметровый питон
Змею поймали спасатели и отдали на передержку в серпентарий
В квартиру многодетных пермяков заполз полутораметровый питон
Главный вопрос: откуда взялся питон и как он проник в квартиру? Самое вероятное, что змея жила у кого-либо из пермяков в квартире сбежала. Правда, ни один сосед сверху, которых успели обзвонить из правления ТСН, не признался, что держал дома пресмыкающееся. Не исключено, что питон мог сбежать из соседних домов.