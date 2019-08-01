2019-08-01T13:59:43+03:00
Картина дня в Перми
Ярослав БОГДАНОВСКИЙ

«Я чуть не умерла от страха». В квартиру многодетных пермяков заполз полутораметровый питон

Змею из-за унитаза спасатель достал голыми руками. Скин с видео. Предоставил председатель ТСН Алексей Федорович.Змею из-за унитаза спасатель достал голыми руками. Скин с видео. Предоставил председатель ТСН Алексей Федорович.

Змею поймали спасатели и отдали на передержку в серпентарий

В квартиру многодетных пермяков заполз полутораметровый питон

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Главный вопрос: откуда взялся питон и как он проник в квартиру? Самое вероятное, что змея жила у кого-либо из пермяков в квартире сбежала. Правда, ни один сосед сверху, которых успели обзвонить из правления ТСН, не признался, что держал дома пресмыкающееся. Не исключено, что питон мог сбежать из соседних домов.

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