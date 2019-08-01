«Я чуть не умерла от страха». В квартиру многодетных пермяков заполз полутораметровый питон

СЕГОДНЯ 13:56 2019-08-01T13:59:43+03:00

В квартиру многодетных пермяков заполз полутораметровый питон 00:00 00:00

Главный вопрос: откуда взялся питон и как он проник в квартиру? Самое вероятное, что змея жила у кого-либо из пермяков в квартире сбежала. Правда, ни один сосед сверху, которых успели обзвонить из правления ТСН, не признался, что держал дома пресмыкающееся. Не исключено, что питон мог сбежать из соседних домов.