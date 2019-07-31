2019-07-30T18:30:55+03:00
Картина дня в Перми
Ирина АВЕРКИНА

«Я считаю себя идеальной». Правила жизни победительницы конкурса девушек с пышными формами

Марии 31 год, она замужем и воспитывает двоих детей. Фото: Афанасий ПетровМарии 31 год, она замужем и воспитывает двоих детей. Фото: Афанасий ПетровМарии 31 год, она замужем и воспитывает двоих детей. Фото: Афанасий ПетровМарии 31 год, она замужем и воспитывает двоих детей. Фото: Афанасий Петров

Мария Шура-Бура рассказала, как приняла себя и свое тело и что планирует делать после победы

«Я считаю себя идеальной». Правила жизни победительницы конкурса девушек с пышными формами

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Впервые в Перми прошел конкурс девушек с пышными формами «Мисс Plus Size Perm – 2019». Десять пермячек, прошедших кастинг и вышедших в финал, боролись за корону победительницы, денежный приз и право представлять Пермь на всероссийском конкурсе «Северная Аврора» в Санкт-Петербурге предстоящей осенью.

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