«Я считаю себя идеальной». Правила жизни победительницы конкурса девушек с пышными формами
Мария Шура-Бура рассказала, как приняла себя и свое тело и что планирует делать после победы
«Я считаю себя идеальной». Правила жизни победительницы конкурса девушек с пышными формами
Впервые в Перми прошел конкурс девушек с пышными формами «Мисс Plus Size Perm – 2019». Десять пермячек, прошедших кастинг и вышедших в финал, боролись за корону победительницы, денежный приз и право представлять Пермь на всероссийском конкурсе «Северная Аврора» в Санкт-Петербурге предстоящей осенью.