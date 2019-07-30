30 Июль 18:10 2019-07-30T18:21:21+03:00

В центр Перми вернутся 43 газетных киоска 00:00 00:00

Владельцы газетных киосков усиленно бьются за свои привычные места. Особенно те, что находятся в центре Перми, где большой поток прохожих, а значит, и потенциальных покупателей. Власти же, наоборот, пытаются полностью освободить центральные улицы от разномастных павильончиков, не делая при этом различия между газетными киосками и ларьками по продаже шавермы. По нормативам в нашем городе на муниципальной земле должно быть 126 киосков, торгующих печатными изданиями. Сейчас их около 70. Только в центре Перми из схемы размещения НТО исключили 43 киоска по продаже прессы. На сторону газетчиков встал суд. Еще в марте Ленинский районный суд признал недействующим Постановление администрации Перми «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов» в отношении НТО со специализацией «Печать». То есть решил, что исключать газетные киоски из схемы нельзя. В понедельник, 29 июля, Пермский краевой суд оставил это решение в силе. Так что 43 газетных киоска вернутся на привычные места в центре города. Тем временем битвы за НТО перешли уже на уровень Верховного суда.