2019-07-30T18:21:21+03:00
Картина дня в Перми
Ярослав БОГДАНОВСКИЙ

В центр Перми вернутся 43 газетных киоска

Купить «Комсомолку» по дороге домой - очень удобно. Фото: Василий ВАХРИН.- Купить «Комсомолку» по дороге домой - очень удобно. Фото: Василий ВАХРИНКупить «Комсомолку» по дороге домой - очень удобно. Фото: Василий ВАХРИН.- Купить «Комсомолку» по дороге домой - очень удобно. Фото: Василий ВАХРИН

Предприниматели добились этого решения через суд

В центр Перми вернутся 43 газетных киоска

00:00
00:00

Владельцы газетных киосков усиленно бьются за свои привычные места. Особенно те, что находятся в центре Перми, где большой поток прохожих, а значит, и потенциальных покупателей. Власти же, наоборот, пытаются полностью освободить центральные улицы от разномастных павильончиков, не делая при этом различия между газетными киосками и ларьками по продаже шавермы. По нормативам в нашем городе на муниципальной земле должно быть 126 киосков, торгующих печатными изданиями. Сейчас их около 70. Только в центре Перми из схемы размещения НТО исключили 43 киоска по продаже прессы. На сторону газетчиков встал суд. Еще в марте Ленинский районный суд признал недействующим Постановление администрации Перми «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов» в отношении НТО со специализацией «Печать». То есть решил, что исключать газетные киоски из схемы нельзя. В понедельник, 29 июля, Пермский краевой суд оставил это решение в силе. Так что 43 газетных киоска вернутся на привычные места в центре города. Тем временем битвы за НТО перешли уже на уровень Верховного суда.

Скачать передачу [mp3, 5.4 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия (342) 20-75-966+7 (922) 38-86-966
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В Прикамье сотрудники полиции спасли из запертой квартиры пенсионерку
«БКС Брокер»: фондовый рынок стал выгоднее вкладов и недвижимости
В Перми 30 гектаров обработали от борщевика
Команды из Прикамья вышли в финал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв»
1 августа в Перми откроется движение по четной стороне Комсомольского проспекта
В Прикамье рабочий выгружал лес и убил коллегу
Пермяки могут подарить школьные канцтовары детям из нуждающихся семей
В Пермь привезут картины Левитана, Айвазовского, Шишкина и Кончаловского
В Перми осудят семерых мошенников, обманувших 208 человек
В Прикамье полицейские задержали молодых людей за избиение пенсионера
В Пермском аэропорту появится второй магазин Duty Free
В Пермском крае судебный пристав помог мужчине, у которого начался приступ эпилепсии
В Перми мужчина угнал машину, чтобы доехать до дома
В Перми закрыли опасный детский сад
В Прикамье мужчина случайно утопил знакомого по пути на рыбалку
«Газель всмятку». В Перми из-за страшной аварии образовалась огромная пробка
В Перми с 1 августа изменится расписание нескольких автобусных маршрутов
В Прикамье ищут новую семью малышу, которому родители проломили голову
«Паста, пельмени и сыр». В Перми пройдет гастрономический фестиваль
Как преобразился дома бродячий кот, который сломал лапку и был никому не нужен