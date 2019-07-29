«40 минут уговаривали сдаться». Почему застрелили грабителя, который взял в заложники двух пермячек

29 Июль 14:11 2019-07-30T09:19:39+03:00

Почему застрелили грабителя, который взял в заложники двух пермячек 00:00 00:00

- Мужик, одумайся, бросай нож, отпускай женщин и сдавайся, - пытались вразумить сотрудники полиции 40-летнего пермяка, который в субботу вечером вооружился ножом и взял в заложницы продавщицу и покупательницу магазина «Вектор» в микрорайоне Гайва. После 40 минут переговоров с полицейскими он все-таки ранил 34-летнюю женщину в плечо. Полицейским ничего не оставалось, как стрелять в неадекватного мужчину. Тело грабителя прошили пять пуль. Он скончался на месте происшествия. В деньгах особо не нуждался 40-летний Денис С. жил здесь же, в микрорайоне Гайва, в двухкомнатной квартире на улице Вильямса с женой и годовалой дочерью. От дома до магазина «Вектор», где он и совершил вооруженное нападение, пять минут ходьбы. - В трезвом уме он ни за что бы не сделал такого, - рассказал «КП» Владимир, друг убитого. – С деньгами у него все нормально было. Да, раньше он сидел, но когда вышел на свободу, смог социализироваться: нашел работу, связанную со строительством, хорошо зарабатывал. Многие его друзья освобождались и снова возвращались обратно, а Денис не хотел этого. Он обожал свою жену и ребенка. У него еще есть взрослая дочь, но вот младшая, годовалая, была для Дениса большой гордостью. Еще он никогда не грустил, был всегда на позитиве. Узнав про нападение, мы все в шоке были, он не мог так поступить. Возможно, виноват алкоголь. Про наркотики могу сказать, что он точно не кололся, но возможно, что-то другое и было.