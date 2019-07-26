2019-07-26T16:12:44+03:00
Картина дня в Перми
Ирина АВЕРКИНА

«Пошли навстречу автомобилистам». В Перми решили опубликовать официальную карту всех видеокамер, установленных на дорогах Прикамья

Сколько еще установят видеокамер в Прикамье?Сколько еще установят видеокамер в Прикамье?Сколько еще установят видеокамер в Прикамье?Сколько еще установят видеокамер в Прикамье?

Ее пообещали выложить в августе и обновлять раз в неделю

"Большой Брат" следит за автомобилистами на дорогах Пермского края

00:00
00:00

«Большой брат» все внимательнее и внимательнее следит за нами, когда мы сидим за рулем автомобиля и колесим по автодорогам родного Пермского края. Вот и еще 42 камеры видеофиксации в самое ближайшее время пообещали установить на прикамских дорогах в Пермском центре безопасности дорожного движения. - Да сколько же их всего теперь будет! – вздыхают пермские автолюбители. – Где их установят? В кустах? Кроме стационарных камер теперь на дорогах появляются и «треноги», не знаешь, где их ждать. А еще слух прошел, что будут устанавливать какие-то муляжи. Чтобы выяснить, где правда, а где обычные мифы про видеонаблюдение на дорогах, в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) радиоведущие «Комсомолки» поговорили с экспертом – с заместителем руководителя Пермского центра безопасности дорожного движения Михаилом Бобровым.

Скачать передачу [mp3, 2.2 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия (342) 20-75-966+7 (922) 38-86-966
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В Перми осудили сотрудников завода, по вине которых погиб рабочий
«+9 и грозы». На Пермский край движется холодный антициклон
В Прикамье 19-летнего парня осудят за секс с 13-летней девочкой
На «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтезе» проходят производственную практику студенты профильных учебных заведений
В Перми рядом с бассейном «Кама» перевернулся автомобиль
Министерство Природы Прикамья выделит почти 3 миллиона рублей на «прогулочный катер»
Жителей Прикамья осудили за убийство беременной лосихи
Жителя Прикамья задержали за ограбление инвалида
«Игривый и веселый». Пермские волонтеры показали, как изменился кот, которого живьем замуровали в подвале
Житель Прикамья пытался убить топором мужа сестры
Краевой суд назначил дату пересмотра приговора Павлу Ляху
38-летний пермяк получил травмы, выпрыгнув из окна 3-го этажа
В Перми рабочий погиб при взрыве на предприятии
Краевой суд оставил без изменений наказание Владимиру Нелюбину
Пермские ученые разрабатывают новый метод получения лекарств против рака и микробов