«Пошли навстречу автомобилистам». В Перми решили опубликовать официальную карту всех видеокамер, установленных на дорогах Прикамья

СЕГОДНЯ 16:06 2019-07-26T16:12:44+03:00

"Большой Брат" следит за автомобилистами на дорогах Пермского края 00:00 00:00

«Большой брат» все внимательнее и внимательнее следит за нами, когда мы сидим за рулем автомобиля и колесим по автодорогам родного Пермского края. Вот и еще 42 камеры видеофиксации в самое ближайшее время пообещали установить на прикамских дорогах в Пермском центре безопасности дорожного движения. - Да сколько же их всего теперь будет! – вздыхают пермские автолюбители. – Где их установят? В кустах? Кроме стационарных камер теперь на дорогах появляются и «треноги», не знаешь, где их ждать. А еще слух прошел, что будут устанавливать какие-то муляжи. Чтобы выяснить, где правда, а где обычные мифы про видеонаблюдение на дорогах, в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) радиоведущие «Комсомолки» поговорили с экспертом – с заместителем руководителя Пермского центра безопасности дорожного движения Михаилом Бобровым.