«Нашли, отмыли, помогут с паспортом». Судьбой избитого чиновницей бомжа занялись другие чиновники

СЕГОДНЯ 15:58 2019-07-26T16:04:10+03:00

Судьба мужчины сделала после этого ролика крутой поворот. Фото: скрин с видео "Аргументы и Факты" и пресс-служба Минсоцразвития.Судьба мужчины сделала после этого ролика крутой поворот. Фото: скрин с видео "Аргументы и Факты" и пресс-служба Минсоцразвития.

"Уходи хоть куда!" В Перми чиновница испинала ногами бездомного инвалида. 00:00 00:00

Крутой поворот произошел в судьбе бездомного бомжа, избитого чиновницей краевого Росреестра. Женщина, напомним, будила и прогоняла пинками уснувшего у здания мужчину. Ей и ее сотрудницам невозможно было находиться в помещении, так как невыносимый запах попадал в окна офиса. Эта история вызвала шквал откликов на сайте kp.ru «Он еще и калека. Костыль рядом лежит. Жалко. Люди забыли про милосердие», «А что ей делать-то было? Всем задыхаться от тошнотворной вони в течение всего рабочего дня? А ведь по-другому и убрать эту ходячую заразу невозможно», «Послушайте вы вообще с ума сошли? Как можно защищать эту женщину? Нельзя пинать человека, кто бы он ни был», «Так забери себе. Кишка тонка?», «Придешь в пермский росреестр, не приняв душ с похмелья, тебя тоже запинают».