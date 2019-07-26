«Нашли, отмыли, помогут с паспортом». Судьбой избитого чиновницей бомжа занялись другие чиновники
Мужчину забрали с улицы и поместили в центр социальной адаптации
"Уходи хоть куда!" В Перми чиновница испинала ногами бездомного инвалида.
Крутой поворот произошел в судьбе бездомного бомжа, избитого чиновницей краевого Росреестра. Женщина, напомним, будила и прогоняла пинками уснувшего у здания мужчину. Ей и ее сотрудницам невозможно было находиться в помещении, так как невыносимый запах попадал в окна офиса. Эта история вызвала шквал откликов на сайте kp.ru «Он еще и калека. Костыль рядом лежит. Жалко. Люди забыли про милосердие», «А что ей делать-то было? Всем задыхаться от тошнотворной вони в течение всего рабочего дня? А ведь по-другому и убрать эту ходячую заразу невозможно», «Послушайте вы вообще с ума сошли? Как можно защищать эту женщину? Нельзя пинать человека, кто бы он ни был», «Так забери себе. Кишка тонка?», «Придешь в пермский росреестр, не приняв душ с похмелья, тебя тоже запинают».