2019-07-26T16:04:10+03:00
Картина дня в Перми
Ярослав БОГДАНОВСКИЙ

«Нашли, отмыли, помогут с паспортом». Судьбой избитого чиновницей бомжа занялись другие чиновники

Судьба мужчины сделала после этого ролика крутой поворот. Фото: скрин с видео "Аргументы и Факты" и пресс-служба Минсоцразвития.Судьба мужчины сделала после этого ролика крутой поворот. Фото: скрин с видео "Аргументы и Факты" и пресс-служба Минсоцразвития.Судьба мужчины сделала после этого ролика крутой поворот. Фото: скрин с видео "Аргументы и Факты" и пресс-служба Минсоцразвития.Судьба мужчины сделала после этого ролика крутой поворот. Фото: скрин с видео "Аргументы и Факты" и пресс-служба Минсоцразвития.

Мужчину забрали с улицы и поместили в центр социальной адаптации

"Уходи хоть куда!" В Перми чиновница испинала ногами бездомного инвалида.

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Крутой поворот произошел в судьбе бездомного бомжа, избитого чиновницей краевого Росреестра. Женщина, напомним, будила и прогоняла пинками уснувшего у здания мужчину. Ей и ее сотрудницам невозможно было находиться в помещении, так как невыносимый запах попадал в окна офиса. Эта история вызвала шквал откликов на сайте kp.ru «Он еще и калека. Костыль рядом лежит. Жалко. Люди забыли про милосердие», «А что ей делать-то было? Всем задыхаться от тошнотворной вони в течение всего рабочего дня? А ведь по-другому и убрать эту ходячую заразу невозможно», «Послушайте вы вообще с ума сошли? Как можно защищать эту женщину? Нельзя пинать человека, кто бы он ни был», «Так забери себе. Кишка тонка?», «Придешь в пермский росреестр, не приняв душ с похмелья, тебя тоже запинают».

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