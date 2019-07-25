Главный судебный пристав Пермского края задержан за взятки

СЕГОДНЯ 13:20 2019-07-25T14:21:33+03:00

Игорь Кожевников возглавляет службу судебных приставов Пермского края с января 2016 года. Фото: УФССП России по Пермскому краю.Игорь Кожевников возглавляет службу судебных приставов Пермского края с января 2016 года. Фото: УФССП России по Пермскому краю

Следователи считают, что главный судебный пристав края брал взятки и использовал служебное положение для "обнала" 00:00 00:00

В Перми по подозрению в получении взяток задержан главный судебный пристав Пермского края Игорь Кожевников. У следователей есть основания подозревать его в получении двух взяток - на сумму 550 и 600 тысяч рублей. Оба эпизода были совершены в 2017 году. Денежные средства он получал за то, что, используя свои служебные полномочия, помогал бизнесменам совершать операции по обналичиванию денежных средств. Деньги выводились в теневой сектор через исполнительные производства. По возбужденному уголовному делу в качестве подозреваемого он проходит не один, а с бывшей коллегой Александрой Мардановой - бывшим начальником межрайонного отдела судебных приставов Пермского края по исполнению особых исполнительных производств. Суд арестовал ее 6 июня по обвинению в «Мошенничестве, совершенном организованной группой». Срок содержания под стражей до 4 августа.