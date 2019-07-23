«Самому маленькому досталось больше всех». Малышу, пострадавшему в ДТП в Грузии, местные врачи отказываются делать операцию

СЕГОДНЯ 16:10 2019-07-23T16:11:53+03:00

"У родителей нет денег на операцию". Малыша, пострадавшего в ДТП в Грузии, местные врачи отказываются оперировать 00:00 00:00

Семья из Перми, попавшая в смертельное ДТП в Грузии, уже три недели находится на лечении в госпитале имени Лео Бокерии в Тбилиси. Мама Елена и пятилетняя Камилла понемногу идут на поправку. - Лена перенесла четыре операции. У нее шрам на плече и спине, обе ноги в гипсе, но минут на 15 ее уже присаживают, - рассказывает Олег Власов, отец пострадавшей в ДТП пермячки. - Камилла тоже пришла в себя. Она перенесла операцию на ноге, нижней челюсти и позвоночнике, после этого лежала на вытяжке: к ноге привязана гиря. Сегодня-завтра ей гирю уберут и ногу загипсуют. Мой зять Ахмед от них не отходит, живет в палате с дочерью, так как она после пережитого находится в состоянии стресса, а еще приходит и навещает Елену. Все чеки он сохраняет, чтобы отчитаться перед теми, кто помогает нам переводами. Самый младший ребенок в семье - двухлетний Даня - до сих пор в коме. Врачи сознательно продолжают ее поддерживать, чтобы избежать болевого шока. У ребенка пострадал головной мозг. Ему сделали операцию по удалению гигромы (скопление спинномозговой жидкости. - Ред.) в затылочной части головы и поставили дренаж, чтобы выводить скапливающуюся жидкость. Мальчик лежит в реанимации, рядом охрана - отца туда не пускают.