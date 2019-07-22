2019-07-22T19:06:48+03:00
Картина дня в Перми
Ирина АВЕРКИНА

«Работы осложнили мягкая зима и дождливое лето». Почему Мотовилихинский пруд в Перми до сих пор не почистили

Работы из-за дождей пришлось приостановить. Фото: Василий Вахрин.Работы из-за дождей пришлось приостановить.Работы из-за дождей пришлось приостановить. Фото: Василий Вахрин.Работы из-за дождей пришлось приостановить.

По воде плавают уточки, а вот людей к ней не пускают

Работы по очистке Мотовилихинского пруда осложнила тёплая зима

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«КП» уже писала, что работы по очистке пруда осложнила слишком теплая зима. Земля плохо застыла, и подрядчики не смогли загнать на мягкую почву «сухопутный» экскаватор. Рабочие объяснили, что часть работ по очистке пруда вынужденно перенесли на лето, обещая все же выполнить условия контракта и управиться до октября. Говорили, что этим летом спустят воду и будут интенсивно работать. А что же теперь?

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