«Работы осложнили мягкая зима и дождливое лето». Почему Мотовилихинский пруд в Перми до сих пор не почистили
По воде плавают уточки, а вот людей к ней не пускают
Работы по очистке Мотовилихинского пруда осложнила тёплая зима
«КП» уже писала, что работы по очистке пруда осложнила слишком теплая зима. Земля плохо застыла, и подрядчики не смогли загнать на мягкую почву «сухопутный» экскаватор. Рабочие объяснили, что часть работ по очистке пруда вынужденно перенесли на лето, обещая все же выполнить условия контракта и управиться до октября. Говорили, что этим летом спустят воду и будут интенсивно работать. А что же теперь?