«Работы осложнили мягкая зима и дождливое лето». Почему Мотовилихинский пруд в Перми до сих пор не почистили

СЕГОДНЯ 18:57 2019-07-22T19:06:48+03:00

Работы по очистке Мотовилихинского пруда осложнила тёплая зима 00:00 00:00

«КП» уже писала, что работы по очистке пруда осложнила слишком теплая зима. Земля плохо застыла, и подрядчики не смогли загнать на мягкую почву «сухопутный» экскаватор. Рабочие объяснили, что часть работ по очистке пруда вынужденно перенесли на лето, обещая все же выполнить условия контракта и управиться до октября. Говорили, что этим летом спустят воду и будут интенсивно работать. А что же теперь?