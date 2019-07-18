2019-07-19T11:12:36+03:00
Картина дня в Перми
Ярослав БОГДАНОВСКИЙ

Пермячки, которых 70 лет назад перепутали в роддоме, требуют 100 миллионов компенсации

Перепутанные пермячки (на фото справа) и их родные заявили многомиллионные иски.Перепутанные пермячки (на фото справа) и их родные заявили многомиллионные иски.Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

Еще 250 хотят получить от государства их братья и сестры

Пермячки, которых 70 лет назад перепутали в роддоме, требуют от государства 350 миллионов

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Вся эта запутанная история с многомиллионными исками началась с нежной любви одной пенсионерки к телевизионным ток-шоу. Особенно Валентине Целищевой нравилась программа «ДНК», где героям проводят ДНК и подтверждают их родство. Именно там она и решила развеять давно мучавшие сомнения – ведь еще в детстве отмечали её непохожесть на пятерых братьев и сестёр. Валентину Целищеву сделала отчаянный шаг. Прошлой осенью она, никому ничего не сказав, написала письмо на телевидение. И сомнения Валентины действительно подтвердились. После анализа ДНК стало ясно, что 72 года назад в роддоме произошла подмена. Чтобы выяснить это, на съемки в Москву пригласили Людмилу Абросимову и двух ее сестер: Валентину Целищеву и Веру Щеколову. Проведенная экспертиза показала, что вероятность их кровного родства составляет 0%.

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