«Они выползают даже на тротуары!» В соцсетях пишут о нашествии гадюк в Перми

18 Июль 09:29 2019-07-18T09:52:23+03:00

Нашествие гадюк в Перми: чем грозят укусы ядовитых змей 00:00 00:00

В краевом минздраве рассказали о двух последних случаях, когда пострадавшие после укусов ядовитых змей обратились в больницу. - После змеиного укуса попал в больницу в Добрянке 32-летний житель поселка Усть-Шалашная, - сообщили в министерстве. – А 48-летнего местного жителя поселка Кукуштан и вовсе пришлось отвезти в Пермь. От попавшего в кровь яда у него появились отеки в месте укуса, и его на автомобиле скорой помощи увезли в токсикологическое отделение МСЧ №9. Его также, как он говорит, укусила какая-то змея черного цвета.