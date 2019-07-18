2019-07-18T09:52:23+03:00
Картина дня в Перми
Ярослав БОГДАНОВСКИЙ

«Они выползают даже на тротуары!» В соцсетях пишут о нашествии гадюк в Перми

Гадюку в Прикамье можно встретить где угодно: и в траве и на асфальтовой дорожкеГадюку в Прикамье можно встретить где угодно: и в траве и на асфальтовой дорожке

Эксперты «КП» рассказывают, как избежать укуса гадюки и что делать, если та все же укусила

Нашествие гадюк в Перми: чем грозят укусы ядовитых змей

00:00
00:00

В краевом минздраве рассказали о двух последних случаях, когда пострадавшие после укусов ядовитых змей обратились в больницу. - После змеиного укуса попал в больницу в Добрянке 32-летний житель поселка Усть-Шалашная, - сообщили в министерстве. – А 48-летнего местного жителя поселка Кукуштан и вовсе пришлось отвезти в Пермь. От попавшего в кровь яда у него появились отеки в месте укуса, и его на автомобиле скорой помощи увезли в токсикологическое отделение МСЧ №9. Его также, как он говорит, укусила какая-то змея черного цвета.

Скачать передачу [mp3, 8.8 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия (342) 20-75-966+7 (922) 38-86-966
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24