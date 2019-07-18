«Они выползают даже на тротуары!» В соцсетях пишут о нашествии гадюк в Перми
Эксперты «КП» рассказывают, как избежать укуса гадюки и что делать, если та все же укусила
Нашествие гадюк в Перми: чем грозят укусы ядовитых змей
В краевом минздраве рассказали о двух последних случаях, когда пострадавшие после укусов ядовитых змей обратились в больницу. - После змеиного укуса попал в больницу в Добрянке 32-летний житель поселка Усть-Шалашная, - сообщили в министерстве. – А 48-летнего местного жителя поселка Кукуштан и вовсе пришлось отвезти в Пермь. От попавшего в кровь яда у него появились отеки в месте укуса, и его на автомобиле скорой помощи увезли в токсикологическое отделение МСЧ №9. Его также, как он говорит, укусила какая-то змея черного цвета.