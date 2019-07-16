В Волгограде выпускники мечтают стать патологоанатомами, в Калининграде таможенниками, а в Перми – конструкторами

16 Июль 08:22 2019-07-16T15:42:40+03:00

"Главное-вовремя!"_16_07 00:00 00:00

Московские социологи провели любопытное исследование. Они решили определить «эксклюзивные» специальности, которые пользуются наибольшим спросом в том или ином конкретном городе. Чтобы выяснить, чем этот город отличается от других. И потом составили своеобразную «карту региональных пристрастий». В Волгограде такой «характерной» специальностью неожиданно оказались профессии патологоанатома, в соседнем Екатеринбурге – сварщика. В Казани, Саратове и Челябинске многие мечтают стать полицейскими, в Сочи – судьями. В Воронеже, Краснодаре, Красноярске и Иркутске – проводниками. Жителей Барнаула, Калининграда и Новосибирска привлекает карьера таможенника. В Москве многие, в отличие от других регионов, многие хотели бы стать аналитиками, а вот в Санкт-Петербурге – стоматологами. В Омске и Хабаровскенемало желающих стать пожарными, а во Владивостоке многие подумывают о том, чтобы пойти в воспитатели. Наверное, объяснимо, почему в далеком Якутске популярна профессия авиадиспетчера, а в «сельскохозяйственном» Ростове-на-Дону – пищевого технолога. А вот в Перми такой «характерной» специальностью оказалась профессия конструктора. И это единственный город с подобным пристрастием.