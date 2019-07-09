«Хочу рассказать мамочке про школу». Родные пострадавшей в «Хромой лошади» поговорят с ней впервые за девять лет

9 Июль 18:09 2019-07-09T18:15:23+03:00

Пострадавшая в "Хромой лошади",которая молчит уже девять лет,впервые поговорит с сыном 00:00 00:00

Когда в Перми сгорел ночной клуб, где погибли 156 человек, Кирюшка был совсем маленьким и совсем не помнит маму здоровой. Ирина Банникова, напомним, работала в «Лошади» барменом. В ночь пожара она надышалась угарным газом и получила серьезное поражение мозга. Она одна из самых тяжелых пострадавших. Уже почти десять лет 39-летняя женщина прикована к постели, находится в малом сознании и не разговаривает. За Ириной все эти годы ухаживает мама Тамара Оборина. Бегает по больницам и кабинетам чиновников: любое направление в больницу, реабилитационный центр, на занятия с логопедом - все приходится выбивать с боем. После очередного курса реабилитации медики предложили родным женщины приобрести для нее аппарат, который называется «НейроЧат». Эта система, которая позволяет людям с тяжелыми нарушениями речи и движений общаться со своими близкими через компьютер. «НейроЧат», или «Система для общения силой мысли» - это новейшая разработка российских ученых. На голову пациента крепится специальный шлем - нейрогарнитура, которую подключат к ноутбуку. «Система» способна регистрировать и преображать мысли человека и выводить их в виде текста на экран компьютера.