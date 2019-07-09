«На людей лился кипяток». Что рассказывает пассажирка автобуса из Перми, попавшего в аварию на Кубани

СЕГОДНЯ 14:28 2019-07-09T14:50:21+03:00

«Мы проснулись от страшного удара, у меня из носа побежала кровь»,- пострадавшие в ДТП на Кубани рассказали, что происходило в автобусе после столкновения с грузовиком 00:00 00:00

По предварительным данным, водитель автобуса с пермскими туристами не выдержал дистанцию и столкнулся с «КАМАЗом», который ехал впереди него, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Обстоятельства аварии выясняются. Всего, по официальным данным, в аварии пострадали 7 человек, среди которых - 3 детей. - У водителей даже аптечек не было, - возмущается пострадавшая Юлия. - Нас осмотрели медики «скорой», но все попутчики от госпитализации отказались - все-таки, отдыхать приехали. Позже нас забрал другой автобус и «докинул» до столовой. Через некоторое время за туристами приехал третий автобус, который уже довез всех на море, по пути делая остановки в Анапе, Геленджике и Витязево.