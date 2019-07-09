2019-07-09T14:50:21+03:00
Картина дня в Перми
Ярослав БОГДАНОВСКИЙ

«На людей лился кипяток». Что рассказывает пассажирка автобуса из Перми, попавшего в аварию на Кубани

Автобус после аварииАвтобус после аварии

Юлия Шилова ехала на море вместе с детьми. А в результате чуть не попала в больницу

«Мы проснулись от страшного удара, у меня из носа побежала кровь»,- пострадавшие в ДТП на Кубани рассказали, что происходило в автобусе после столкновения с грузовиком

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По предварительным данным, водитель автобуса с пермскими туристами не выдержал дистанцию и столкнулся с «КАМАЗом», который ехал впереди него, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Обстоятельства аварии выясняются. Всего, по официальным данным, в аварии пострадали 7 человек, среди которых - 3 детей. - У водителей даже аптечек не было, - возмущается пострадавшая Юлия. - Нас осмотрели медики «скорой», но все попутчики от госпитализации отказались - все-таки, отдыхать приехали. Позже нас забрал другой автобус и «докинул» до столовой. Через некоторое время за туристами приехал третий автобус, который уже довез всех на море, по пути делая остановки в Анапе, Геленджике и Витязево.

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Картина дня в Перми

Тема: Поправки для пермяков. Изменения правил благоустройства города, поправки в бюджет обсудили на неделе уходящей депутаты пермской Думы

В студии: Вячеслав ДЕГТЯРНИКОВ, Ирина АВЕРКИНА
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