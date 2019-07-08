2019-07-08T11:47:44+03:00
Картина дня в Перми
Ирина АВЕРКИНА

«Думаем продать квартиру для оплаты лечения». Пермячка, попавшая в ДТП в Грузии, перенесла четыре операции

Елена перенесла уже четыре операции, а состояние детей пока оставляет желать лучшего.Елена перенесла уже четыре операции, а состояние детей пока оставляет желать лучшего.

А ее дети до сих пор не пришли в себя

Чтобы спасти пермячку и двух детей, пострадавших в страшном ДТП в Грузии, родственникам, возможно, придется продавать квартиру

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26-летняя пермячка Елена Д., попавшая со своими детьми в смертельное ДТП в Грузии перенесла четыре операции. - Ей сделали одну операцию на плечо, две – на ноги и еще одну на позвоночник, - рассказал «Комсомольской правде» отец девушки Олег Власов. – Так что дочь потихоньку поправляется, а вот со здоровьем внуков пока никаких положительных подвижек нет. Камилла глаза открывает, и это пока все, а вот младший так и не приходит в сознание. Родители пострадавшей в аварии пермячки очень переживают, чем будут расплачиваться за оперативное вмешательство и лечение дочери и внуков. Счета пока нет, его выставят потом, в конце лечения. Отец уже думал продавать свою квартиру - хрущевку, но ее стоимость не покроет всех расходов, ведь один день в клинике им. Лео Бокерия на троих пациентов стоит около 70 тысяч рублей, а операция – 700 тысяч.

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28 Июня 2019 6:03 - 6:58

Картина дня в Перми

Тема: Поправки для пермяков. Изменения правил благоустройства города, поправки в бюджет обсудили на неделе уходящей депутаты пермской Думы

В студии: Вячеслав ДЕГТЯРНИКОВ, Ирина АВЕРКИНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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