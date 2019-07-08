«Думаем продать квартиру для оплаты лечения». Пермячка, попавшая в ДТП в Грузии, перенесла четыре операции

СЕГОДНЯ 11:45 2019-07-08T11:47:44+03:00

Чтобы спасти пермячку и двух детей, пострадавших в страшном ДТП в Грузии, родственникам, возможно, придется продавать квартиру 00:00 00:00

26-летняя пермячка Елена Д., попавшая со своими детьми в смертельное ДТП в Грузии перенесла четыре операции. - Ей сделали одну операцию на плечо, две – на ноги и еще одну на позвоночник, - рассказал «Комсомольской правде» отец девушки Олег Власов. – Так что дочь потихоньку поправляется, а вот со здоровьем внуков пока никаких положительных подвижек нет. Камилла глаза открывает, и это пока все, а вот младший так и не приходит в сознание. Родители пострадавшей в аварии пермячки очень переживают, чем будут расплачиваться за оперативное вмешательство и лечение дочери и внуков. Счета пока нет, его выставят потом, в конце лечения. Отец уже думал продавать свою квартиру - хрущевку, но ее стоимость не покроет всех расходов, ведь один день в клинике им. Лео Бокерия на троих пациентов стоит около 70 тысяч рублей, а операция – 700 тысяч.