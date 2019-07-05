«Выспаться и плотно покушать». Командир пилотажной группы «Русские витязи» раскрыл секреты жизни летчиков-истребителей

СЕГОДНЯ 16:11 2019-07-05T16:15:59+03:00

Селфи в кабине пилота и фигуры высшего пилотажа: что ждёт пермяков на авиашоу «Крылья Пармы-2019» 00:00 00:00

В субботу, 6 июля, в Перми на авиабазе «Сокол» состоится традиционный фестиваль «Крылья Пармы». Зрителей, приехавших на авиабазу, ждет море интересного: впервые в статичной экспозиции будет представлен истребитель-бомбардировщик СУ-34. Можно будет сфотографироваться на его фоне или сделать сэлфи в кабине пилота. Главной изюминкой фестиваля станет выступление «Русских витязей». Накануне полетов нам удалось пообщаться с командиром пилотажной группы Андреем Алексеевым, он рассказал о том, чем пилоты будут удивлять пермяков-гостей «Крыльев Пармы».