2019-07-05T16:15:59+03:00
Картина дня в Перми
Ярослав БОГДАНОВСКИЙ

«Выспаться и плотно покушать». Командир пилотажной группы «Русские витязи» раскрыл секреты жизни летчиков-истребителей

Командир пилотажной группы «Русские витязи» Андрей Алексеев поделился секретами летчиковКомандир пилотажной группы «Русские витязи» Андрей Алексеев поделился секретами летчиков

И рассказал о предстоящем выступлении на авиационном фестивале «Крылья Пармы»

Селфи в кабине пилота и фигуры высшего пилотажа: что ждёт пермяков на авиашоу «Крылья Пармы-2019»

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В субботу, 6 июля, в Перми на авиабазе «Сокол» состоится традиционный фестиваль «Крылья Пармы». Зрителей, приехавших на авиабазу, ждет море интересного: впервые в статичной экспозиции будет представлен истребитель-бомбардировщик СУ-34. Можно будет сфотографироваться на его фоне или сделать сэлфи в кабине пилота. Главной изюминкой фестиваля станет выступление «Русских витязей». Накануне полетов нам удалось пообщаться с командиром пилотажной группы Андреем Алексеевым, он рассказал о том, чем пилоты будут удивлять пермяков-гостей «Крыльев Пармы».

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Картина дня в Перми

Тема: Поправки для пермяков. Изменения правил благоустройства города, поправки в бюджет обсудили на неделе уходящей депутаты пермской Думы

В студии: Вячеслав ДЕГТЯРНИКОВ, Ирина АВЕРКИНА
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