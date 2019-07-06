«Четыре дня в лесу, где водятся медведи». Рыбак из Пермского края заблудился, пытаясь напилить дров

СЕГОДНЯ 13:33 2019-07-06T13:43:16+03:00

Пропавшего в тайге пермяка трое суток искали спасатели и полицейские 00:00 00:00

В Пермском крае 36-летний рыбак заблудился в лесу, где водятся медведи и провел там почти четыре дня. Мужчину искали родственники, пожарные, полиция, лесники и волонтеры, но на четвертые сутки потеряшке удалось самостоятельно добраться до человеческого жилья. - Все произошло в ночь с пятницы на субботу, 29 июня, - рассказали «Комсомолке» в ЕДДС Горнозаводского городского округа. – Около часа ночи три жителя поселка Теплая гора – семейная пара – мужчина и женщина и их 36-летний друг Николай отправились на рыбалку. До реки они доехали на Ниве, управлял которой Николай. Машину оставили на берегу, а до места стоянки, где уже не раз ловили рыбу, шли пешком, правда, снасти пока оставили в машине. Стоянка находилась метрах в 300 от машины. Там рыбаки развели костер, посидели, выпили, собираясь к утру начать рыбачить. Около трех часов ночи стало холодать. Водитель решил вернуться к машине за пилой, чтобы напились и нарубить дров, но обратно уже не вернулся.