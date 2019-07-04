«Мама чудом вытащила из машины детей». Минздрав поможет семье из Перми, которая попала в аварию в Грузии

СЕГОДНЯ 16:47 2019-07-04T16:51:40+03:00

«День в клинике стоит 70 тысяч рублей». В Грузии спасают 26-летнюю пермячку и двух ее детей, которые попали в страшную аварию 00:00 00:00

26-летняя пермячка Елена вместе со своими детьми попала в страшное ДТП в Грузии. Женщина с малышами - пятилетней Камиллой и двухгодовалым Даней – ехала к родственникам в Азербайджан. Муж Елены Ахмед родом оттуда. 30 июня он отправил семью к своим родителям на лето отдохнуть. Часть дороги шла по территории Грузии. Возле поселка Шаблиани машина, в которой ехали пермяки, попала в смертельное ДТП. Навстречу их авто лоб в лоб выехал водитель на Mercedes. Виновник аварии получил тяжелые травмы и сейчас находится в больнице. А 52-летний дедушка и его 42-летний друг, который был за рулем, скончались. Машина от удара загорелась, и заблокированные в салоне люди не смогли выбраться наружу.