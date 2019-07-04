Мне некогда умирать, я должен успеть вырастить сына. Пермяк борется с раком и ведет блог в интернете

СЕГОДНЯ 13:57 2019-07-04T16:11:48+03:00

«Жене заявили, что я почти труп». Пермяк, больной раком, рассказал про хамство врачей, жуткие очереди в онкоцентрах и дорогие лекарства 00:00 00:00

Весна разделила жизнь 48-летнего Дмитрия Гимадеева на «до» и «после». Во время плановой операции у него нашли рак кишечника. Неоперабельный, четвертой стадии, с метастазами. У пермяка есть девятилетний сын и красавица-жена, которой медики без особого стеснения сказали: «Из больницы он у вас не выйдет, мужайтесь». Но Дмитрий на предсказания врачей наплевал. Он борется за каждый прожитый месяц, день, час. Его главная цель - успеть вырастить сына и увидеть внуков. Вместе с ним по этому сложному пути идет его любимая жена Ирина. Женщина поняла, что в одиночку их семье не справится с бедой, и создала в интернете блог, где ее муж рассказывает, с какими трудностями приходится сталкиваться человеку с онкологией.