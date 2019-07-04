2019-07-04T16:11:48+03:00
Картина дня в Перми
Ирина АВЕРКИНА

Мне некогда умирать, я должен успеть вырастить сына. Пермяк борется с раком и ведет блог в интернете

Ирина и Дмитрий вместе борются с коварным недугомИрина и Дмитрий вместе борются с коварным недугом

Он рассказывает о равнодушии врачей, очередях в больницах и проблемах с лекарствами.

«Жене заявили, что я почти труп». Пермяк, больной раком, рассказал про хамство врачей, жуткие очереди в онкоцентрах и дорогие лекарства

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Весна разделила жизнь 48-летнего Дмитрия Гимадеева на «до» и «после». Во время плановой операции у него нашли рак кишечника. Неоперабельный, четвертой стадии, с метастазами. У пермяка есть девятилетний сын и красавица-жена, которой медики без особого стеснения сказали: «Из больницы он у вас не выйдет, мужайтесь». Но Дмитрий на предсказания врачей наплевал. Он борется за каждый прожитый месяц, день, час. Его главная цель - успеть вырастить сына и увидеть внуков. Вместе с ним по этому сложному пути идет его любимая жена Ирина. Женщина поняла, что в одиночку их семье не справится с бедой, и создала в интернете блог, где ее муж рассказывает, с какими трудностями приходится сталкиваться человеку с онкологией.

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Картина дня в Перми

Тема: Поправки для пермяков. Изменения правил благоустройства города, поправки в бюджет обсудили на неделе уходящей депутаты пермской Думы

В студии: Вячеслав ДЕГТЯРНИКОВ, Ирина АВЕРКИНА
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