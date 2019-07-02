«Вернуться на полвека назад». В Перми началась реконструкция Комсомольского проспекта

2 Июль 16:36 2019-07-02T16:43:18+03:00

Компрос ремонтируют. Как объехать пробки, - рассказывает начальник Пермской дорожной дирекции Максим Кис 00:00 00:00

«Как юность, прямой и упрямый, Комсомольский проспект», - воспел когда-то поэт главную улицу Перми. Но за минувшие десятилетия, оставшись прямым, упрямство свое Компрос подрастерял. Фасады домов облупились, тротуары превратились в лоскутное одеяло из остатков асфальта и разнокалиберной плитки. Историческая чугунная решетка на бульваре местами исчезла, а местами прикручена к столбикам проволокой. Ливневка не работает, и когда идет дождь, улицу можно пересекать только вплавь. Идею восстановить к 300-летию Перми исторический облик Компроса, каким он был 50 - 60 лет назад, обсуждали на Градсовете еще в феврале. И вот 2 июля начался капитальный ремонт Комсомольского проспекта. В этом году работы пройдут на участке от улицы Екатерининской до Соборной площади.