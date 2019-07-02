2019-07-02T16:43:18+03:00
Картина дня в Перми
Ирина АВЕРКИНА

«Вернуться на полвека назад». В Перми началась реконструкция Комсомольского проспекта

На бульварной части Компроса тротуары выложат гранитной плиткой и посадят новые деревьяНа бульварной части Компроса тротуары выложат гранитной плиткой и посадят новые деревья

Главную улицу капитально отремонтируют к 300-летию города

Компрос ремонтируют. Как объехать пробки, - рассказывает начальник Пермской дорожной дирекции Максим Кис

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«Как юность, прямой и упрямый, Комсомольский проспект», - воспел когда-то поэт главную улицу Перми. Но за минувшие десятилетия, оставшись прямым, упрямство свое Компрос подрастерял. Фасады домов облупились, тротуары превратились в лоскутное одеяло из остатков асфальта и разнокалиберной плитки. Историческая чугунная решетка на бульваре местами исчезла, а местами прикручена к столбикам проволокой. Ливневка не работает, и когда идет дождь, улицу можно пересекать только вплавь. Идею восстановить к 300-летию Перми исторический облик Компроса, каким он был 50 - 60 лет назад, обсуждали на Градсовете еще в феврале. И вот 2 июля начался капитальный ремонт Комсомольского проспекта. В этом году работы пройдут на участке от улицы Екатерининской до Соборной площади.

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Картина дня в Перми

Тема: Поправки для пермяков. Изменения правил благоустройства города, поправки в бюджет обсудили на неделе уходящей депутаты пермской Думы

В студии: Вячеслав ДЕГТЯРНИКОВ, Ирина АВЕРКИНА
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