«Найденный зуб оказался камешком». Правнучка Льва Толстого участвовала в поисках останков Михаила Романова

СЕГОДНЯ 15:03 2019-06-28T15:55:41+03:00

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Представитель дворянской семьи Нарышкиных Петр Сарандинаки рассказывает о поисках останков Романова 00:00 00:00

Петр Сарандинаки, бывший капитан дальнего плавания, представитель дворянской семьи Нарышкиных, в девятый раз приезжает из Америки вместе с поисковой группой, чтобы попытаться найти останки тех, кого в 1918 году расстреляли в Мотовилихе, увезя на бричке из «Королевских номеров». На этот раз вместе с ним приехала и его жена - Мария Толстая-Сарандинаки, правнучка Льва Толстого.