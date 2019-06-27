«Ожог можно получить, даже не прикасаясь!» Борщевик: мифы и правда о неистребимом сорняке

СЕГОДНЯ 16:20 2019-06-27T16:26:39+03:00

Врачи рассказали, чем опасен борщевик и как лечить ожоги 00:00 00:00

«Зеленое зло!» - так окрестили работники «скорой помощи» растение с, казалось бы, безобидным и даже аппетитным названием - борщевик. Медики выложили в соцсетях устрашающие фотографии людей с красными ожогами на теле. Все они стали жертвами этого агрессивного сорняка, который заполонил окрестности дорог, пустыри в населенных пунктах, овраги вокруг дачных участков по всему Прикамью.