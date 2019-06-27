2019-06-27T16:26:39+03:00
Картина дня в Перми
Ирина АВЕРКИНА

«Ожог можно получить, даже не прикасаясь!» Борщевик: мифы и правда о неистребимом сорняке

Борщевик уютно чувствует себя в Пермском краеБорщевик уютно чувствует себя в Пермском краеФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Чем опасно для пермяков это растение

Врачи рассказали, чем опасен борщевик и как лечить ожоги

00:00
00:00

«Зеленое зло!» - так окрестили работники «скорой помощи» растение с, казалось бы, безобидным и даже аппетитным названием - борщевик. Медики выложили в соцсетях устрашающие фотографии людей с красными ожогами на теле. Все они стали жертвами этого агрессивного сорняка, который заполонил окрестности дорог, пустыри в населенных пунктах, овраги вокруг дачных участков по всему Прикамью.

Скачать передачу [mp3, 2.2 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия (342) 20-75-966+7 (922) 38-86-966
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В Перми ограничат движение на перекрестке Комсомольского проспекта и Революции
В Прикамье шахта «Рудная» признана опасной для жизни рабочих и местных жителей
В Перми пройдет «горячая линия» для людей с ограниченными возможностями
В барах Перми пройдут образовательные вечеринки
В Перми три малышки съели на территории детсада грибы и попали в больницу
В Перми появится «черный список» незаконных вывесок
В Перми на стадионе «Звезда» заменят покрытие за 4,7 миллионов рублей
Инвестируем с «МегаФон» - вышло новое приложение от «БКС Брокер»
В Перми у поста ГАИ сбили женщину
Милота дня: мама-трясогузка повсюду летает за трактором, в котором «катаются» ее птенцы
«Выбежал из машины и плюхнулся в воду». В Прикамье пьяный водитель пытался уплыть от полиции
В Прикамье начнут перерабатывать старую бытовую технику
В Прикамье мужчина похитил 518 килограмм железнодорожных деталей
В Прикамье женщина украла у слепого знакомого телевизор
«Показ мод, мастер-классы и фокусы». В Перми на набережной отпраздную День молодежи
Житель Прикамья избил родную мать топором
В Перми мошенник выманил у пенсионеров почти миллион рублей
«Поджигал дважды». В Прикамье мужчину осудили за убийство с особой жестокостью
В Перми изменится расписание некоторых автобусных маршрутов
Житель Перми задушил собственного сына