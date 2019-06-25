СЕГОДНЯ 15:03 2019-06-25T16:58:17+03:00

Максим Решетников: «Наводить порядок только там, где гуляет губернатор, - это странно» 00:00 00:00

- Что будет построено в Перми к 300-летию кроме всем известных зоопарка, оперного театра и галереи, о которых говорят уже много лет? - задали вопрос губернатору Максиму Решетникову во время пресс-конференции.

- То есть ли еще новые планы, которые будут не реализованы? – пошутил глава региона. - Мне бы хотелось, чтобы к 300-летию сам город изменился, чтобы были изменены подходы к благоустройству. Я год назад обратил внимание мэра Дмитрия Ивановича Самойлова на пустырь между домами: «Займитесь, пожалуйста, бросовыми территориями. В центре города таких пустырей некошеных быть не должно». - «Да, - сказал. – Займемся». 12 июня я с семьей гулял по эспланаде. Возвращался по Пермской¸ смотрю – опять те же самые заросли. Звоню Дмитрию Ивановичу: «Вы вообще там что-то делаете?» - «Да, - говорит, - Мы делаем». Через три дня мне звонок: «Максим Геннадьевич, а где вы гуляли?». Ну, блин, если у нас глава администрации так относится к своему городу, что наводить порядок мы будем только там, где гуляет губернатор, - странно это как-то.