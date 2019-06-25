«Воровали хлеб из школьной столовой». Пермячка взяла из детдома шестерых детей, чтобы они помогали строить ей дом
Пермячка взяла из детдома шестерых детей, чтобы они помогали строить ей дом
"Воровали хлеб в столовой и таскали брёвна". В Прикамье горе-мамаша истязала шестерых приёмных детей
Несколько лет назад Наталья решила взять под опеку детишек. Она не работала, замужем не была, жила одна. А тут всем хорошо будет: и сама одной не останешься, и детям из детдома обеспечишь хорошую жизнь.- Прежде чем взять под опеку детей, будущий приемный родитель собирает пакет документов, в том числе характеристику, - сообщили нам в управлении Минсоцразвития по Чайковскому городскому округу. - Эта женщина предоставила все необходимые справки, прошла специальные курсы. Ведь родитель - это тоже работа. Но Наталья выполняла свою «работу» недобросовестно - она стала эксплуатировать детей.