2019-06-25T17:04:14+03:00
Картина дня в Перми
Елена КОНОВАЯрослав БОГДАНОВСКИЙ

«Воровали хлеб из школьной столовой». Пермячка взяла из детдома шестерых детей, чтобы они помогали строить ей дом

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Пермячка взяла из детдома шестерых детей, чтобы они помогали строить ей дом

"Воровали хлеб в столовой и таскали брёвна". В Прикамье горе-мамаша истязала шестерых приёмных детей

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Несколько лет назад Наталья решила взять под опеку детишек. Она не работала, замужем не была, жила одна. А тут всем хорошо будет: и сама одной не останешься, и детям из детдома обеспечишь хорошую жизнь.- Прежде чем взять под опеку детей, будущий приемный родитель собирает пакет документов, в том числе характеристику, - сообщили нам в управлении Минсоцразвития по Чайковскому городскому округу. - Эта женщина предоставила все необходимые справки, прошла специальные курсы. Ведь родитель - это тоже работа. Но Наталья выполняла свою «работу» недобросовестно - она стала эксплуатировать детей.

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