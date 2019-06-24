«Родители написали отказ от вакцинации». 10-летний мальчик привез из Батуми в Пермь корь
-Фото: Игорь БУЛАТОВ
Мальчик, которому родители отказались ставить прививку, мог заразить корью весь самолёт
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19 июня в Пермь из Батуми прилетел самолет с ребенком, больным корью. Мальчик отдыхал в Грузии вместе с родителями. Летевших с ним пассажиров экстренно прививают, а сам школьник лечится в инфекционном отделении больницы. Выяснилось, что родители мальчика изначально отказались от вакцинации.