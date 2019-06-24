2019-06-24T15:27:26+03:00
Картина дня в Перми

«Родители написали отказ от вакцинации». 10-летний мальчик привез из Батуми в Пермь корь

--Фото: Игорь БУЛАТОВ

Мальчик, которому родители отказались ставить прививку, мог заразить корью весь самолёт

00:00
00:00

19 июня в Пермь из Батуми прилетел самолет с ребенком, больным корью. Мальчик отдыхал в Грузии вместе с родителями. Летевших с ним пассажиров экстренно прививают, а сам школьник лечится в инфекционном отделении больницы. Выяснилось, что родители мальчика изначально отказались от вакцинации.

Скачать передачу [mp3, 5.7 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия (342) 20-75-966+7 (922) 38-86-966
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В Прикамье педофила-рецидивиста осудили на 16 лет колонии
Житель Прикамья несколько раз ударил вилкой знакомого
«Била и не давала отдыхать». Жительница Прикамья полтора года истязала шестерых детей
«Водитель погиб на месте». В Перми от столкновения с грузовиком ВАЗ отбросило в кювет
«Спасибо, Григорий!» Баскетболист Григорий Шуховцев покинул пермский клуб «Парма»
В Прикамье начальник почты воровала деньги из кассы
В Прикамье водитель иномарки сбил пешехода
Смотрите на нашем сайте лекцию «Программируем здоровые пищевые привычки с детства»
В Перми 26 июня откроют перекресток Екатерининской и Куйбышева
В Пермском крае «пропало» «Щучье озеро»
В этом году в Перми завершат строительство трех детских поликлиник
ВТБ и ЦИАН начали прием онлайн-заявок на ипотечные кредиты
За выходные на дорогах Прикамья погибли 7 человек
Пермское УФАС решило, что медиафасад с «Айсберга» не нужно убирать
Ирина Роднина посетила фестиваль дворового спорта в Перми
Жителей Прикамья осудят за убийство беременной лосихи
В день открытия «Небесной ярмарки» из Кунгура пустят ночную электричку
В Перми полицейские ищут мужчину, который напал с ножом на девушку
В Перми нашли пропавшую маму троих детей
В центре Перми появится новый спорткомплекс с бассейном
«Перевернулся и вылетел в кювет». На трассе в Прикамье погиб водитель автокрана
«Машинки, цветы, сказочные экипажи». Пермяков приглашают на парад колясок
В Перми у станции Голованово задымился тепловоз
Из-за больного корью ребенка на рейсе «Батуми-Пермь» пассажирам пришлось обратиться в больницу
Пермяки обсуждают фотографии гуляющих по крыше подростков
«Ушла в больницу и не вернулась». В Перми пропала 30-летняя многодетная мать
Отключения воды в Перми с 24 по 26 июня: без воды останутся девять домов
"Рыбку ищет". Видео, где енот смешно плавает в городском пруду, умилило пользователей соцсетей