«Родители написали отказ от вакцинации». 10-летний мальчик привез из Батуми в Пермь корь

24 Июнь 15:03 2019-06-24T15:27:26+03:00

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Мальчик, которому родители отказались ставить прививку, мог заразить корью весь самолёт 00:00 00:00

19 июня в Пермь из Батуми прилетел самолет с ребенком, больным корью. Мальчик отдыхал в Грузии вместе с родителями. Летевших с ним пассажиров экстренно прививают, а сам школьник лечится в инфекционном отделении больницы. Выяснилось, что родители мальчика изначально отказались от вакцинации.